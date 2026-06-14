¿Lujos en EE UU? Así es la vida de Copán Álvarez, quien narra el Mundial para televisora norteamericana

¿Cómo es la vida de Copán Álvarez en Estados Unidos? El hondureño está narrando el Mundial 2026 con una televisora norteamericana y así es su presente, ¿vive entre lujos?
Desde hace 11 años, el periodista hondureño Copán Álvarez brilla con luz propia en la cadena Telemundo.
Él dejó Honduras y se instaló en Miami, ciudad donde ha brillado y actualmente está narrando el Mundial 2026 para Telemundo.
Al haber cubierto varios eventos deportivos con Telemundo, Copán se ha codeado con grandes figuras del fútbol. Estuvo en el Mundial de Qatar y ahora cubriendo en Estados Unidos.
Copán Álvarez también ha disfrutado de grandes momentos con sus hijos, a quienes también les ha inculcado la pasión por el fútbol, principalmente por Boca Juniors.
Copán Álvarez ha viajado por varios países en el mundo y aparte de su amor por Honduras le tiene mucho cariño a la Selección de Argentina.
Una de las postales que compartió en el Mundial narrando el juego entre Haití y Escocia en Boston.
Copán fue el narrador de la transmisión en Telemundo, una de las televisoras más importantes en Estados Unidos.
El hondureño es uno de los habituales en la cobertura de las Copas del Mundo. En la televisión hondureña Copán estuvo en los Mundiales 2010 y 2014, mientras que en Telemundo lo ha hecho desde Rusia 2018.
Copán Álvarez tiene una vida cómoda en Estados Unidos. ¿Lujos? Gracias a su trabajo y talento ha sabido abrirse espacios y estar tranquilo en suelo norteamericano.