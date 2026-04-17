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Su cadáver fue hallado en un potrero: crimen de Sandy Laing en Tela

Como Sandy Laing fue identificada la joven de 33 años asesinada en Tela, Atlántida. ¿Qué se sabe del crimen?

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 13:52
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Una joven fue hallada en un solitario potrero en Tela, Atlántida, exactamente en la colonia 4 de Enero.

 Foto: Redes sociales
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Miembros de la Policía Nacional llegaron al sector tras denuncias de vecinos. La joven estaba cubierta con una sábana, pero el agente policial la destapó para identificarla.

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De acuerdo con información preliminar, fueron vecinos de la zona quienes localizaron el cuerpo en unos terrenos y, alarmados por la escena, dieron aviso inmediato a las autoridades a través del sistema de emergencias.

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Hasta el momento se conoce que la joven vivía en unión libre y tenía 33 años de edad.

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Hipótesis aún no confirmadas indican que Laing, días atrás, habría tenido una fuerte discusión con una persona en estado de ebriedad, por lo que se investiga si ese altercado tuvo relación con el crimen.

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El cuerpo de la joven fue hallado en un solar baldío por vecinos. Aún se desconoce si le quitaron la vida con arma de fuego o arma blanca.

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Las fotografías que circularon en redes sociales muestran a una mujer de tez morena, en la mayoría de las imágenes con su cabello trenzado de color rojo.

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Al momento en que llegaron las autoridades, varios vecinos se hicieron presentes en la zona. Se presume que la joven residía muy cerca del lugar donde fue hallada.

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Aún no hay hipótesis claras sobre el motivo del crimen ni sospechosos identificados.

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Medicina Forense será la encargada de realizar el levantamiento cadavérico de la joven y practicar la autopsia que determinará la causa de muerte.

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