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Jeffrey Hernández, Abigaíl y Melissa: rostros de los sospechosos del crimen de Katherine Mejía

Un joven identificado como Jeffrey Hernández, junto a Abigaíl y Melisa, fueron señalados por la supuesta pareja de Katherine como presuntos responsables de haberla asesinado. Aquí los detalles

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 12:18
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Un joven identificado como Adonis fue quien reveló cómo habrían asesinado a la joven Katherine Mejía en Tocoa, Colón, y confesó que fue él quien la entregó bajo amenazas.

 Foto: Redes sociales
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En una fotografía se muestra a los supuestos implicados en el crimen: un joven de nombre Jeffrey y dos mujeres, una de ellas menor de edad.

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La supuesta pareja de la joven también fue capturada y declaró: “Fui víctima de un secuestro y quiero confesarlo todo. A mí también me raptaron con ella”.

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El joven dijo que fue obligado. Sobre cómo engañó a la joven, explicó: “Yo tenía una relación escondida con la muchacha”, y posteriormente agregó: “Habíamos quedado en que íbamos de salida a dar un paseo... Entonces me hicieron hacer cosas que yo no quise”.

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¿Cuál fue la participación de los sospechosos según relató la pareja de la víctima? El joven dijo que no quiso participar en ningún punto del plan, pero que los verdaderos responsables lo amenazaron, que de no hacerlo, lo matarían. Él dijo querer colaborar con la Policía revelando las amenazas, los lugares donde fueron raptados y donde ocurrió el posterior asesinato de la víctima.

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“Empezaron a puñalearla, a golpearla, y de ahí solo miré que, como a mí me dejaron dentro del carro amarrado y con la boca tapada, solo observé mientras Abigail y Melisa la agarraban, la tomaban del pelo y le levantaban la cabeza para que Jeffrey Hernández le cortara el cuello”, explicó a medios de comunicación.

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“Lo hice por miedo porque me amenazaron”, justificó la supuesta pareja de la joven, al tiempo que indicó que aunque sabía lo que le iba a pasar a su novia, con quien llevaba dos semanas de relación, no pudo advertirle, porque sino las consecuencias caerían sobre él.

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El cuerpo de la jovencita, quien hacía contenido en la plataforma TikTok, en donde se le conocía como "La Mazorca", fue hallado el 16 de abril de 2026, en una finca de palma en Tocoa, Colón, al norte de Honduras.

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“Los asesinos fueron Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa, y todo ocurrió luego de la muerte del barbero, el esposo de Abigail. Supuestamente mi pareja (Katherine) fue quien lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella”, relató el joven.

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La Policía ya tiene en su poder el vehículo en el que habrían raptado y quitado la vida a la tiktoker Katherine Mejía, pieza clave para avanzar en la investigación. A los sospechosos también se les decomisaron teléfonos celulares.

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