Jeffrey Hernández, Abigaíl y Melissa: rostros de los sospechosos del crimen de Katherine Mejía

¿Cuál fue la participación de los sospechosos según relató la pareja de la víctima? El joven dijo que no quiso participar en ningún punto del plan, pero que los verdaderos responsables lo amenazaron, que de no hacerlo, lo matarían. Él dijo querer colaborar con la Policía revelando las amenazas, los lugares donde fueron raptados y donde ocurrió el posterior asesinato de la víctima.