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Testimonio revela cómo participaron los implicados en crimen de la tiktoker Katherine Mejía

Uno de los capturados confesó exactamente cómo le quitaron la vida a la tiktoker Katherine Mejía y señaló a las personas que lo obligaron a entregarla

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 21:50
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Un joven identificado como Óscar Adonis, quien supuestamente tenía una relación con la tiktoker Katherine Mejía, reveló cómo se perpetró el crimen.

 Foto: Redes sociales
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La joven fue hallada sin vida este jueves 16 de abril en las cercanías de la construcción del nuevo hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.

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¿Cómo entregó a la joven? Adonis relató que le dijo a Katherine que fueran al sitio y "ellos después llegaron, nos apuntaron con armas y nos subieron al carro”.

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El testigo agregó que fue dejado atado dentro del vehículo. “A mí me dejaron adentro del carro, amarrado y con la boca tapada. Solo miré cuando Abigail y Melissa la tomaban del pelo y le levantaron la cabeza para que Jefry Hernández le cortara el cuello a ella”.

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De acuerdo con esta versión, el crimen estaría relacionado con una presunta venganza vinculada a la muerte de una persona meses atrás.

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El crimen que está vinculado al asesinato de Katherine, según la confesión del joven, es el del "barbero", asesinado días antes en Colón.

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“Los asesinos fueron Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa, y todo ocurrió luego de la muerte del barbero, el esposo de Abigail. Supuestamente mi pareja (Katherine) fue quien lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella”, relató el joven. Esta afirmación no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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En poder de las autoridades ya está un vehículo Hyundai Elantra gris, que es el que habrían utilizado para cometer el crimen de Katherine.

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De acuerdo con Marvin Mendoza, jefe de la DPI en Tocoa, “el automóvil fue utilizado para privar de su libertad a la joven y, posteriormente, trasladarla hacia el sector donde le dieron muerte”.

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De los sospechosos del crimen se conoce que hay dos menores de edad y un joven cuya edad rondaría los 21 años, según informaron las autoridades.

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