Testimonio revela cómo participaron los implicados en crimen de la tiktoker Katherine Mejía

Un joven identificado como Óscar Adonis, quien supuestamente tenía una relación con la tiktoker Katherine Mejía, reveló cómo se perpetró el crimen.
La joven fue hallada sin vida este jueves 16 de abril en las cercanías de la construcción del nuevo hospital San Isidro, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.
¿Cómo entregó a la joven? Adonis relató que le dijo a Katherine que fueran al sitio y "ellos después llegaron, nos apuntaron con armas y nos subieron al carro”.
El testigo agregó que fue dejado atado dentro del vehículo. “A mí me dejaron adentro del carro, amarrado y con la boca tapada. Solo miré cuando Abigail y Melissa la tomaban del pelo y le levantaron la cabeza para que Jefry Hernández le cortara el cuello a ella”.
De acuerdo con esta versión, el crimen estaría relacionado con una presunta venganza vinculada a la muerte de una persona meses atrás.
El crimen que está vinculado al asesinato de Katherine, según la confesión del joven, es el del "barbero", asesinado días antes en Colón.
“Los asesinos fueron Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa, y todo ocurrió luego de la muerte del barbero, el esposo de Abigail. Supuestamente mi pareja (Katherine) fue quien lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella”, relató el joven. Esta afirmación no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
En poder de las autoridades ya está un vehículo Hyundai Elantra gris, que es el que habrían utilizado para cometer el crimen de Katherine.
De acuerdo con Marvin Mendoza, jefe de la DPI en Tocoa, “el automóvil fue utilizado para privar de su libertad a la joven y, posteriormente, trasladarla hacia el sector donde le dieron muerte”.
De los sospechosos del crimen se conoce que hay dos menores de edad y un joven cuya edad rondaría los 21 años, según informaron las autoridades.