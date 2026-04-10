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Repartidor muere tras ser arrollado por una volqueta en el anillo periférico

Un joven motociclista que laboraba como repartidor perdió la vida este viernes tras ser embestido por un pesado vehículo en el anillo periférico

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 15:08
Repartidor muere tras ser arrollado por una volqueta en el anillo periférico

Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver.

Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven repartidor de entregas a domicilio (delivery) murió tras ser arrollado por una volqueta en el anillo periférico la tarde de este viernes 10 de abril.

El impacto del accidente vehicular fue de tal magnitud que el joven quedó tendido en el pavimento con todo y mochila de entregas en su espalda, junto a la motocicleta que conducía, y casi debajo del vehículo pesado.

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De momento se desconoce la identidad de la víctima, sin embargo, otros repartidores que se acercaron a la escena confirmaron que el joven era compañero de rubro, sin dar mayores detalles.

La víctima murió mientras laboraba entregando pedidos en la capital.

La víctima murió mientras laboraba entregando pedidos en la capital.

 (Foto: redes sociales)

Tras el accidente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena y evitar que otros vehículos se pasaran sobre el cuerpo causando más caos.

El siniestro generó un gran congestionamiento vial en el anillo periférico, por lo que las autoridades tuvieron que ayudar a gestionar la pasada de carros por la zona del accidente.

Posteriormente, miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver, que luego fue trasladado hacia la morgue capitalina, donde se le practicará la debida autopsia.

El conductor de la volqueta tuvo que quedarse en la escena mientras los agentes policiales indagan cómo ocurrió el accidente.

Por ahora, se desconoce si las autoridades deducirán alguna responsabilidad sobre el chofer del vehículo pesado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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