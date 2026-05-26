La tal Dipampco fue descertificada por los gringos en la era de Libre

PNRP. “Programa nacional de promoción de pérdidas” quería decir PNRP, dice Tito Asfura, en alusión a la paralela que Xiomara y Mel Zelaya le montaron a la ENEE. Su “gran logro” fue aumentar las pérdidas de 33 al casi 40 por ciento.

GRINGOS. Cada día más destapes del “huracán Libre”. Danilo Orellana confirma que en tiempos de Xiomara los gringos descertificaron a la tal Dipampco por su participación en operativos medio raros, como el de la semana pasada en Corinto. Pobrecita Honduras.

BARATO. Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga, asegura que los chinos venden la bolsa de cemento 70 lempiras más barata y que el acuerdo de Industria y Comercio es para favorecer el monopolio de las cementeras nacionales. Será.

166. Hasta que al fin volvió a sesionar el CNE, después de 166 días de inactividad, por culpa del mentado Nerón. Y así pretenden Iroshka de Nasralla y los diputados iroshkos que vuelvan a zampar a Libre en los entes electorales. ¡Habrase visto!

LISTA. Por fin salió humo blanco en la fumata de la comisión chocoya para la lista de los 24 candidatos(as) a dioses(as) del Olimpo en el CNE y TJE. ¡Vaya, hombre!

SEIS. Para lo que no hay consenso es para la elección de los seis -dos en el CNE y cuatro en el TJE- pero manda a decir el Tommy que nadie se aflija ni se afloje, porque hay más tiempo que vida.

CALMA. No hay consensos, pero tampoco hay prisa, así es que, calma, calma, que no pande el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. No por mucho madrugar, amanece más temprano...maneje despacio, llegue seguro. Jueeeeee...

AMHON. Preguntan unos alcaldes azulejos que cuándo puercas los cambios en la Amhon o si es que están esperando que San Juan baje el dedo para actuar. Amenazan con echarles a la Meches.

COYOLES. Que alguien nos explique, pide la Saravia, cómo es que miles de nacionalistas siguen deschambados y hay refundidores a dos coyoles, en la Amhon y en el CNA. Será posible.

COSTOS. Ya vieron, en dos años, Xiomara y compañía cuadriplicaron los costos de los cascarones hospitalarios de Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque. ¡Bárbaros!

SERIOS. Los armatostes de los presuntos hospitales pasaron a costar en dos años de 1,874 a 7,674 millones. ¡Uuupaaaa! Sean serios.

TEMIS. Luz verde del pleno en los recintos de la diosa Temis para caerle al período de Rebeca con una auditoría forense. Eso sí, a la hora de la hora, en la chalana también se fue Argueta.