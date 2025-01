El mercado chino: una farsa para los camaroneros de Honduras

16

Según Wilmer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores del Sur (Apemasur) en el 2023 y 2024 los camaroneros no solo tuvieron que lidiar con la pérdida del mercado taiwanés, sino también con la prohibición del ingreso al mercado mejicano, así como con el cambio climático.

El impacto sobre la industria ha sido fatal, unas 75 fincas cerraron y otras 20 lo hicieron por las inundaciones como consecuencia unos 3.000 empleos no se han recuperado. “Y no creo que los recuperemos tan rápido”, relató Amador.

“El 2024 fue crítico para los pequeños y medianos camaroneros, uno por la pérdida de dos mercados importantes y otro por la muerte del camarón debido también a las temperaturas”, lamentó Cruz.

Agregó que en la zona sur hay unas 400 empresas camaroneras entre pequeñas, medianas y grandes, pero en el 2024 unas 50 fincas de los pequeños y medianos productores no reabrieron y debido a los daños dejados por la tormenta Sara otras 37 perdieron todo y cerraron. En cuanto a los grandes productores hay otras dos fincas cerradas, afirmó

“Nosotros no pudimos sacar este camarón antes de tiempo, producto que no teníamos en el mercado, y no lo pudimos sacarlo a las plantas porque no había plantas de proceso disponibles tampoco. Es que aún están llenas las plantas de camarón, que no nos están maquilando”.

Cruz aseguró que los daños a la producción y el cierre del mercado de Taiwán y el cierre temporal de las ventas en México redujeron excesivamente la producción y las exportaciones.

Recordó que el 2021 se produjo alrededor de 120 millones de libras de camarón. A Taiwán se enviaba cerca del 40 por ciento de la producción o sea alrededor de 44 millones de libras, más o menos 1,100 contenedores y al mercado mexicano entre el 20 y 25 por ciento de la producción sobre todo de camarón pequeño.

Lamentó que el gobierno hable del gran mercado chino, cuando ahí en 2024 solo se exportaron dos contenedores, o sea unas 80 mil libras. Para Cruz, “el mercado chino es una farsa”.

No es que no comprendo, sino que ellos quieren demasiado barato El precio que ofrecen no llega ni al 35 ó 40% del que ofrece Taiwán”, detalló Cruz.

En el 2024 los productores se quedaron nada más con el mercado europeo y el centroamericano. Una vez que México reaperturó su mercado, los hondureños empezaron una lucha por recuperarlo luego de que cayera en manos de los productores ecuatorianos.

Taiwán sigue comprando un 20 por ciento de la cantidad del producto que adquiriría antes, pero los exportadores tienen que pagar un arancel del 20% por lo cual consideran que el negocio ya no es atractivo.