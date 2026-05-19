Honduras acumula 3,162 casos sospechosos de dengue; 52 son graves

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la llegada de las lluvias al territorio, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) alertan a la población sobre el aumento de casos de dengue. Esta semana, la Unidad de Vigilancia de la Salud contabilizó 127 nuevos casos sospechosos de la enfermedad provocada por el zancudo transmisor Aedes aegypti. Por lo que Honduras tiene un acumulado este año de 3,162 casos sospechosos de dengue, de los cuales 3,110 corresponden a dengue sin signos y con signos de alarma, mientras que 52 casos han sido clasificados como dengue grave.

Homer Mejía, jefe de la unidad, manifestó que para prevenir esta enfermedad en los hogares hondureños es necesaria la eliminación de las larvas, pues posteriormente estas se convertirán en zancudos adultos. En ese sentido, insistió en la importancia de revisar dónde se almacena agua, especialmente durante estas fechas próximas a la temporada lluviosa. "Actualmente el país se mantiene en una fase de seguridad epidemiológica y no de alarma; sin embargo, no se deben descuidar las acciones preventivas, especialmente con la llegada del invierno, época en la que aumenta la reproducción del zancudo transmisor", advirtió. Las autoridades sanitarias resaltaron que hasta la fecha no se reportan muertes por dengue en el país, lo que consideran un resultado positivo dentro de la vigilancia epidemiológica.