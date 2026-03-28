"En el gobierno anterior no había guerra, solo guerra política": Zambrano sobre alzas en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el golpe en la economía tras el nuevo incremento de los combustibles, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, argumentó que no solo Honduras se enfrenta ante este escenario global que impacta directamente los precios de la energía, y que el gobierno ha tomado medidas para proteger a los ciudadanos. Zambrano subrayó que el aumento de los combustibles no se debe únicamente a factores internos, sino a la tensión internacional provocada por el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas militares estadounidenses e israelíes lanzaron ataques coordinados contra instalaciones y objetivos en Irán, la cual ha alterado el mercado mundial del petróleo y afectado a todos los países importadores de crudo.

A diferencia con el gobierno de Libre de Xiomara Castro, Zambrano explicó que "no tenían guerra; la única guerra que tenían era una guerra política, ideológica y sistemática a lo interno del país. Eso era lo que tenían: una guerra psicológica y una guerra ideológica en el país, eso es lo que había antes". "Hoy existe una guerra en el oriente que nos afecta a todos, a todos los países y en especial a estos países de Centroamérica", externó. El diputado nacionalista defendió que "no es por poner excusas o por poner pretextos, sabemos que hay un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán y eso nos perjudica a todo el mundo, no sólo a Honduras, y eso ocasiona que los precios de los combustibles se eleven e incrementen en todo el mundo".