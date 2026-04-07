Mundial 2026: Irán mantiene petición de jugar en México pese a negativa de la FIFA

Teherán, Irán.- Las tensiones por el conflicto militar entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente ha puesto en entredicho la participación de la selección asiática en el Mundial 2026. A pesar de todas las especulaciones que han surgido, el conjunto persa aún no ha declinado su participación en el máximo evento del fútbol, sin embargo, ha trasladado una petición a la FIFA para disputar sus partidos de la Copa del Mundo en México.

Irán se encuentra emparejada en el grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, rivales a los que se medirá en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle bajo un ambiente completamente marcado por el conflicto militar. “Nuestra solicitud a la FIFA para que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta. Si se acepta, la participación de Irán en el Mundial estará asegurada. Sin embargo, la FIFA aún no ha respondido”, declaró el ministro de deportes iraní, Ahmad Donyamali. Días atrás, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino manifestó que el organigrama y calendario del Mundial se mantienen tal y como están previstos, descartando por completo que algún partido pueda cambiar de sede.