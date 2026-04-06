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Su presidente los retuvo y podrían ser sancionados: problemas para RD del Congo

La RD del Congo clasificó al Mundial después de años y, como era de esperarse, el país africano celebró a lo grande, sin embargo, esto podría pasarle factura

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 11:37
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Estas son las sanciones que podría enfrentar República Democrática del Congo tras festejar la clasificación al Mundial.

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República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 y cortó 52 años de ausencia en la Copa del Mundo. Como era de esperarse, los ciudadanos del país africano celebraron por todo lo alto y desbordaron las calles de las principales ciudades.

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Tras conseguir el boleto al Mundial en México, los jugadores congoleños viajaron a su país para celebrar con los aficionados, sin embargo, este festejo desataría los reclamos de varios clubes europeos ante la FIFA.

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El presidente del país, Félix Tshisekedi, organizó una serie de celebraciones para que los jugadores se acercaran a los pobladores, reteniendo a los futbolistas más allá del lapso de tiempo que establece la FIFA después de las ventanas de partidos internacionales.

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En sus estatutos la FIFA establece que las federaciones de fútbol deben de liberar a los futbolistas 48 horas después de haber tenido participación con sus selecciones, algo que incumplió el Congo y que podría costarle una dura sanción.

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La máxima instancia del fútbol podría aplicar una multa a la federación congoleña, reducir el periodo de liberación en futuras convocatorias o, en el más drástico de los casos, prohibir la convocatoria de los futbolistas afectados para competiciones internacionales.

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Los futbolistas del Congo estuvieron más allá del tiempo establecido y no se integraron a las concentraciones con sus equipos, por lo cual no vieron acción durante este fin de semana.

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Entre los casos más destacados están jugadores como Aaron Wan Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Cédric Bakambu (Real Betis), Leandro Bikél (Espanyol) y Yannick Bolasie Dianagana (Elche). Estas ausencias hicieron que sus clubes elevaran su malestar ante la FIFA.

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En el caso del West Ham, club que se juega la permanencia en la Premier League y que cayó este fin de semana en un partido de cuartos de final de la FA Cup, prepara una demanda en la que solicitará a la FIFA una compensación económica tras no poder contar con su futbolista.

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En España, Betis, Espanyol y Elche presentaron una queja conjunta ante LaLiga, acusando a la federación congoleña de incumplir con las normas internacionales.

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La gravedad de la situación ha generado preocupación entre los clubes europeos, quienes han advertido a la FIFA que esta práctica podría repetirse y ocasionar nuevos conflictos. Ahora el ente rector del fútbol deberá de actuar de oficio.

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República Democrática del Congo enfrenta serios problemas pocos días después de quedarse con uno de los últimos boletos al Mundial 2026.

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