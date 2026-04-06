Su presidente los retuvo y podrían ser sancionados: problemas para RD del Congo

Estas son las sanciones que podría enfrentar República Democrática del Congo tras festejar la clasificación al Mundial.
República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 y cortó 52 años de ausencia en la Copa del Mundo. Como era de esperarse, los ciudadanos del país africano celebraron por todo lo alto y desbordaron las calles de las principales ciudades.
Tras conseguir el boleto al Mundial en México, los jugadores congoleños viajaron a su país para celebrar con los aficionados, sin embargo, este festejo desataría los reclamos de varios clubes europeos ante la FIFA.
El presidente del país, Félix Tshisekedi, organizó una serie de celebraciones para que los jugadores se acercaran a los pobladores, reteniendo a los futbolistas más allá del lapso de tiempo que establece la FIFA después de las ventanas de partidos internacionales.
En sus estatutos la FIFA establece que las federaciones de fútbol deben de liberar a los futbolistas 48 horas después de haber tenido participación con sus selecciones, algo que incumplió el Congo y que podría costarle una dura sanción.
La máxima instancia del fútbol podría aplicar una multa a la federación congoleña, reducir el periodo de liberación en futuras convocatorias o, en el más drástico de los casos, prohibir la convocatoria de los futbolistas afectados para competiciones internacionales.
Los futbolistas del Congo estuvieron más allá del tiempo establecido y no se integraron a las concentraciones con sus equipos, por lo cual no vieron acción durante este fin de semana.
Entre los casos más destacados están jugadores como Aaron Wan Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Cédric Bakambu (Real Betis), Leandro Bikél (Espanyol) y Yannick Bolasie Dianagana (Elche). Estas ausencias hicieron que sus clubes elevaran su malestar ante la FIFA.
En el caso del West Ham, club que se juega la permanencia en la Premier League y que cayó este fin de semana en un partido de cuartos de final de la FA Cup, prepara una demanda en la que solicitará a la FIFA una compensación económica tras no poder contar con su futbolista.
En España, Betis, Espanyol y Elche presentaron una queja conjunta ante LaLiga, acusando a la federación congoleña de incumplir con las normas internacionales.
La gravedad de la situación ha generado preocupación entre los clubes europeos, quienes han advertido a la FIFA que esta práctica podría repetirse y ocasionar nuevos conflictos. Ahora el ente rector del fútbol deberá de actuar de oficio.
República Democrática del Congo enfrenta serios problemas pocos días después de quedarse con uno de los últimos boletos al Mundial 2026.