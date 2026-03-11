Irán desiste jugar el Mundial 2026: las selecciones que pueden reemplazar a los asiáticos

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, ha asegurado este miércoles que la selección persa de fútbol no participará en el Mundial 2026, en el que juega sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos. ¿Quién podría sustituir a los asiáticos? Esto se sabe...
"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro, según medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció Alí Jamenei.
"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.
Horas antes, durante un encuentro del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este había garantizado que la selección persa no tendría problemas para participar en el Mundial.
“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.
¿Quién suplirá a Irán y qué dice el reglamento? En primera instancia, se presume que es un reemplazante de Asia. ¿Las candidatas? Irak, que tiene que jugar el repechaje ante el ganador del Bolivia-Surinam, y Emiratos Árabes Unidos, que perdió el puesto en la repesca ante Irak.
En segunda instancia un reemplazante por Ranking FIFA. La norma habla de que el Consejo FIFA puede decidir "a su entera discreción", por lo que no es una locura pensar en que la casa madre del fútbol mundial opte por asignar ese cupo a algún seleccionado pesado de buen rankeo que quede afuera; Italia asoma como candidata si no supera el repechaje.
Sin reemplazo En la misma línea que el punto anterior, la norma escribe que la FIFA "podrá decidir sustituir a la asociación participante en cuestión por otra", pero también puede no hacerlo.
La "entera discreción" de la FIFA podría optar por no mover demasiadas piezas y mantener al Grupo G con tres países. ¿La gran dificultad? Al tener un partido menos, los pone en una seria desventaja pensando en una clasificación como mejor tercero.
¿Y Honduras? Es casi imposible que Honduras tome ese lugar ya que la lógica impone que se respeten los cupos para Asia y la Bicolor no entraría en esa ecuación, pese a haber quedado segunda de su grupo, pero fuera de repechaje por un gol en relación a Surinam.