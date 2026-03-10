Tabla de goleo Champions League 2026: Julián marca y le propina duro revés a Kane y Mbappé

El arranque de los octavos de fina no pudo ser de mejor manera. Te mostramos cómo marcha la tabla de goleo de la Champions League 2025-2026.
24. Luis Suárez (Sporting Lisboa) -- El delantero colombiano está teniendo una gran temporada y acumula 4 goles en lo que va de la Champions. Este miércoles puede aumentar su cuenta en el juego de ida de octavos ante el Bodo Glimt.
23. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) -- El atacante también firma 4 anotaciones y su equipo jugará en los octavos ante el Arsenal.
22. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) -- El español anotó ante el Tottenham y escaló a 4 anotaciones en su cuenta.
21. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano lleva 4 goles y puede aumentar su cuenta este miércoles ante el Chelsea.
20. Hogh (Bodo Glimt) -- Es una de las sorpresas en la lista y junto con el equipo noruego jugarán los octavos de final. Lleva 4 goles en lo que va de la temporada.
19. Gyokeres (Arsenal) -- El delantero sueco solo lleva acumulado 4 goles y también sigue en competencia en la Champions League.
18. Grimaldo (Bayer Leverkusen) -- Lleva acumulado 4 goles y tiene la oportunidad de aumentar su cuenta en los octavos de final.
17. Francisco Trincao (Sporting Lisboa) -- También sigue en la competencia y se mantiene con sus 4 anotaciones en lo que va de la Liga de Campeones.
16. Desiré Doué (PSG) -- El francés también está en la pelea y se coloca en la tabla con sus 4 goles.
15. Vitinha (PSG) -- El portugués es una de las figuras en el cuadro parisino. Lleva 5 goles en la Champions.
14. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego no marcó en la goleada al Tottenham y se quedó con 5 dianas.
13. Rashford (FC Barcelona) -- Se fue en blanco ante el Newcastle y se mantiene con 5 goles en la Champions.
12. Fermín López (FC Barcelona) -- El jugador español no anotó en octavos de final, por lo que se queda con 5 goles.
11. Camilo Duran (Qarabag) -- Su equipo ya quedó eliminado de la Liga de Campeones 2025-2026. No ha sido superado con sus 5 goles.
10. Balogun (Mónaco) -- Su equipo ya fue eliminado de la Champions League, pero se quedó con 5 dianas en la tabla.
9. Martinelli (Arsenal) -- Ha liderado en el ataque de los Gunners y lleva 6 goles. Su equipo se enfrenta este miércoles al Leverkusen.
8. Hauge (Bodo Glimt) -- El noruego ha liderado con sus goles al equipo de su país y lleva 6 dianas.
7. Harvey Barnes (Newcastle) -- Anotó este martes ante el Barcelona y se estancó en la tabla de goleadores con 6 anotaciones.
6. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano no marcó en el duelo ante el Liverpool y se quedó con 7 anotaciones.
5. Erling Haaland (Manchester City) -- El noruego tiene actividad este miércoles ante Real Madrid. Está en el podio con 7 anotaciones.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino destapó con doblete y alcanzó los 7 goles para subir en la tabla.
3. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El atacante inglés no jugó en la paliza ante el Atalanta (1-6), pero se mantiene en el podio con 8 goles.
2. Anthony Gordon (Newcastle) -- El británico no anotó en el empate 1-1 ante el Barcelona y se mantiene con 10 tantos.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés no estará en la ida de los octavos de final de la Champions League, por lo que se quedará liderando con 13 goles.