“Venga o no, el proceso seguirá”: reacciones tras negativa de Marlon Ochoa de asistir a juicio político

Desde el Partido Liberal, la exdiputada Maribel Espinoza cuestionó la postura del funcionario y aseguró que su ausencia responde a la falta de argumentos para su defensa.

Tegucigalpa, Honduras.- Dirigentes y diputados de los partidos Liberal y Nacional reaccionaron a la decisión del consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, de no presentarse a la citación del Congreso Nacional para el juicio político en su contra, tras haber sido suspendido con 91 votos.

“Si él tuviera defensa iría, pero él no va a poder probar nunca que sus ausencias temporales fueron aprobadas previamente por el pleno”, afirmó.

Asimismo, rechazó los argumentos de Ochoa sobre su negativa a asistir a sesiones del CNE.

“Él se escudaba diciendo que no iba porque iban a cometer delito. Esa es una falacia. El hecho de participar en una sesión no significa que va a cometer un delito”, sostuvo.

En la misma línea, la diputada liberal Luz Ernestina Mejía, integrante de la comisión de juicio político, consideró que la decisión de no comparecer “confirma el irrespeto a la autoridad y a la institucionalidad”, aunque reconoció que el proceso continuará conforme a ley.

Por su parte, desde el Partido Nacional, el diputado Kilvett Bertrand, miembro de la comisión de juicio político, aseguró que el procedimiento seguirá su curso con apego a la normativa vigente.

Bertrand detalló que Ochoa fue suspendido con 91 votos del pleno legislativo, lo que implica que ya no puede ejercer funciones dentro del CNE. “Marlon Ochoa fue suspendido ayer con 91 votos. A partir de hoy, no tiene acceso a las instalaciones ni a sus funciones como consejero del CNE”, indicó.

Asimismo, subrayó que la investigación avanzará sin importar la decisión del funcionario: “hoy inicia formalmente el proceso. Venga o no a defenderse, la investigación seguirá su curso. El pleno tendrá la última palabra. Trabajaremos con transparencia y apego a la ley”.

En tanto, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez calificó el momento como histórico y señaló que el proceso responde a la necesidad de sentar precedentes en defensa del país.

“Estamos haciendo historia... nosotros elegimos estar del lado correcto: del lado de la vida, de la justicia y de las familias hondureñas”, manifestó.

Desde la misma bancada, la diputada Tania Pinto hizo un llamado directo al consejero suspendido para que comparezca ante el Legislativo. “Invito, exhorto al ciudadano Marlon Ochoa que se presente. Se le va a tratar con respeto, aquí no hay prejuzgamiento”, declaró.

El proceso de juicio político contra Ochoa inició formalmente tras su suspensión, y será desarrollado por una comisión especial integrada por Tania Pinto, quien fungirá como presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Kilverth Beltrán, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo. Ellos deberán emitir un informe al pleno del Congreso Nacional de Honduras, que tendrá la decisión final sobre su eventual destitución.