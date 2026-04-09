Alemania destina L450 millones para obras de mitigación en Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa y Comayagüela han registrado históricamente una alta incidencia de desastres, una situación que suele agravarse con la llegada de la temporada lluviosa. Ante este escenario, el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), a través de la cooperación alemana, invertirá 450 millones de lempiras en obras destinadas a reducir la vulnerabilidad de comunidades expuestas a eventos climáticos extremos en el Distrito Central. Julio Quiñónez, coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, explicó a EL HERALDO que los proyectos responden a la condición de riesgo que enfrenta la capital frente a fenómenos naturales, especialmente durante el último trimestre del año, cuando se intensifican las lluvias.

El funcionario detalló que los recursos permitirán ejecutar alrededor de 40 obras de mitigación durante 2026, distribuidas en distintos puntos de la ciudad. A estas intervenciones se suman más de cinco proyectos que ya fueron licitados por la actual administración municipal y cuya ejecución también iniciará en 2026. Entre las colonias beneficiadas figuran Altos del Paraíso, Altos de Los Laureles, Los Pinos, Izaguirre, Miramesí, Fuerzas Unidas, El Reparto, La Guillén y Villa Nueva, sectores que presentan vulnerabilidad ante lluvias intensas y deslizamientos. “Hay más de ocho sectores vulnerables en el Distrito Central, que forman serán intervenidos, porque desde ya nos estamos preparando con un plan de contingencia para el último trimestre del año”, señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que el desarrollo de estas obras busca reducir el impacto de las lluvias más intensas que suelen agudizarse en septiembre y octubre. "Podemos asegurar que las lluvias de mayo no van a ser un problema porque no habrá inundaciones o deslizamientos, pero las de octubre si nos preocupan porque año tras año causan destrozos en muchas zonas vulnerables", explicó.

Proyectos en marcha