Las inolvidables imágenes de la Tierra que nos deja la misión Artemis II

Durante la última semana el mundo ha recibido las más inolvidables vistas de la Tierra, vista desde la nave Orión durante la misión Artemis II. Una fresca imagen de cómo luce el planeta.
Estas son algunas de las imágenes históricas captadas por los primeros humanos en orbitar la Luna en más de 50 años. La Luna en su lado oscura y al fondo vemos la Tierra asomándose bajo la sombra lunar.
La misión de la NASA marca un nuevo capítulo en la exploración espacial y nos facilita una renovada visión de nuestro planeta en todo su esplendor.
La cápsula Orión se encuentra a menos de 240,000 kilómetros de la Tierra en su viaje de regreso. Desde esa distancia fue posible captar nuevas imágenes del tercer planeta del Sistema Solar.
Las fotografías muestran la inmensidad del planeta azul desde el espacio profundo.
La tripulación de Artemis II documenta su travesía alrededor de la Luna y de paso en la expedición captó imágenes de la Tierra.
Con la superficie de la Luna como horizonte, la Tierra se observa en esta imagen brillante, iluminada y cercana.
El retorno a la Tierra es considerado uno de los momentos más delicados de la misión.La nave se desplaza a más de 4,400 kilómetros por hora rumbo a su reingreso.
Las imágenes captadas reflejan la fragilidad y belleza de la Tierra vista desde el espacio.
Las imágenes captadas reflejan la fragilidad y belleza de la Tierra vista desde el espacio, logrando captar para la posteridad la majestuosidad de la Tierra.
Tras estos importantes avances en exploración espacial, el reingreso de la cápsula Orión pondrá a prueba la tecnología desarrollada por la NASA.
La misión deja postales únicas que ya forman parte de la historia de la exploración espacial, como esta donde Christina Koch, astronauta de la NASA, mira a través de la ventanilla a la Tierra.