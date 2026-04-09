  1. Inicio
  2. · EH Trámites

¿Cómo tramitar un cita médica por WhatApp en el IHSS?

El Seguro Social permite a los afiliados gestionar citas médicas en decenas de especialidades mediante mensajería, con horarios y requisitos definidos

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 16:43
¿Cómo tramitar un cita médica por WhatApp en el IHSS?

El IHSS permite a los afiliados agendar citas médicas por WhatsApp en múltiples especialidades, siguiendo un calendario y requisitos específicos.

 Foto: cortesía IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) habilitó la programación de citas médicas a través de WhatsApp, como parte de su sistema de atención mediante Contact Center, que abarca 39 especialidades y subespecialidades.

Los afiliados pueden gestionar sus citas llamando al número 2263-4647 o mediante los contactos de WhatsApp del Hospital Regional del Norte, en San Pedro Sula: 3353-5374, 3353-0335 y 3252-0531.

Y en el Distrito Central al número de WhatsApp 504 3352-0142, para citas en el Barrio Abajo.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Cómo obtener la Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ​​​​​​en el IHSS?

Paso a paso

Para iniciar el trámite, el usuario debe enviar un mensaje al número correspondiente. Posteriormente, el sistema responde con un mensaje automático donde indica el calendario de programación en el que se detallan las fechas disponibles por especialidad y las indicaciones para continuar con la solicitud.

Según el procedimiento establecido, el IHSS solicita que el día asignado el usuario remita la información completa, que incluye remisión médica en caso de tratarse de una primera consulta médica con el especialista, o constancia de última cita si es subsiguiente y una fotografía del Documento Nacional de Identificación.

Estos archivos deben enviarse en formato de imagen, ya que el sistema no admite documentos en PDF.

Asimismo, la institución indica que los mensajes deben enviarse a partir de las 6:00 de la mañana del día asignado a cada especialidad, ya que no se procesan solicitudes antes de ese horario.

Finalmente, el sistema le envía al mismo chat una imagen donde aparece su cita médica agendada, donde se le indica al paciente fecha, hora, médico y piso en el que será atendido.

El IHSS mantiene este mecanismo como una alternativa para facilitar el acceso a consultas médicas sin necesidad de acudir presencialmente a sus instalaciones.

¿Cómo aplicar a una cirugía gratis si soy parte de la mora quirúrgica?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias