¿Cómo tramitar un cita médica por WhatApp en el IHSS?

El horario de atención es de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Y en el Distrito Central al número de WhatsApp 504 3352-0142, para citas en el Barrio Abajo.

Los afiliados pueden gestionar sus citas llamando al número 2263-4647 o mediante los contactos de WhatsApp del Hospital Regional del Norte, en San Pedro Sula: 3353-5374, 3353-0335 y 3252-0531.

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) habilitó la programación de citas médicas a través de WhatsApp, como parte de su sistema de atención mediante Contact Center , que abarca 39 especialidades y subespecialidades.

Para iniciar el trámite, el usuario debe enviar un mensaje al número correspondiente. Posteriormente, el sistema responde con un mensaje automático donde indica el calendario de programación en el que se detallan las fechas disponibles por especialidad y las indicaciones para continuar con la solicitud.

Según el procedimiento establecido, el IHSS solicita que el día asignado el usuario remita la información completa, que incluye remisión médica en caso de tratarse de una primera consulta médica con el especialista, o constancia de última cita si es subsiguiente y una fotografía del Documento Nacional de Identificación.

Estos archivos deben enviarse en formato de imagen, ya que el sistema no admite documentos en PDF.

Asimismo, la institución indica que los mensajes deben enviarse a partir de las 6:00 de la mañana del día asignado a cada especialidad, ya que no se procesan solicitudes antes de ese horario.

Finalmente, el sistema le envía al mismo chat una imagen donde aparece su cita médica agendada, donde se le indica al paciente fecha, hora, médico y piso en el que será atendido.

El IHSS mantiene este mecanismo como una alternativa para facilitar el acceso a consultas médicas sin necesidad de acudir presencialmente a sus instalaciones.