¿Cómo obtener la Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ​​​​​​en el IHSS?

Tegucigalpa, Honduras.- La Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es un beneficio económico que reciben los padres de un afiliado o pensionado por vejez, en caso de que este fallezca. Pero, ¿cómo puedo obtener este beneficio?
Si un trabajador afiliado al Régimen de IVM o un pensionado por vejez fallece, sus hijos tienen derecho a recibir una pensión, la cual busca garantizar la seguridad económica de los hijos menores o dependientes, como una forma de protección social.
Sin embargo, cuando no existe un cónyuge ni huérfanos con derecho a reclamar, esta pensión se otorga a los padres del asegurado fallecido.
El monto asignado para cada uno de los padres (madre y padre) es igual al 20% de la pensión que el asegurado ya recibía (por vejez o invalidez) o de la que habría tenido derecho a recibir al momento de su muerte.
En el caso de la esposa, recibirá un 40% y los hijos un 20% cada uno, sin exceder el 100% del total de la pensión.
Documentos para solicitarla
El o los asegurados deben presentarse ante la Secretaría General de Tegucigalpa o a la Oficina Regional del IHSS, para solicitar la Pensión por muerte Supervivencia (Madre o Padre) con la documentación siguiente:
Del asegurado fallecido:
1. Acta de defunción original y copia.
2. Partida de nacimiento original y copia.
3. Copia del carnet de pensionado (solo si ya gozaba de una pensión del IHSS).
Del solicitante (madre o padre):
1. Partida de nacimiento original y copia (para comprobar el parentesco).
2. Copia de la DNI.
Cabe mencionar que el trámite debe iniciarse dentro de 1 año a partir de la fecha del fallecimiento del asegurado.