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¿Cómo obtener la Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ​​​​​​en el IHSS?

En caso de que su familiar haya recibido o esté recibiendo este beneficio, los interesados deben presentar los siguientes documentos en original y copia

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 13:15
¿Cómo obtener la Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ​​​​​​en el IHSS?

Los documentos deben entregarse en la Secretaría General del IHSS en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es un beneficio económico que reciben los padres de un afiliado o pensionado por vejez, en caso de que este fallezca. Pero, ¿cómo puedo obtener este beneficio?

Si un trabajador afiliado al Régimen de IVM o un pensionado por vejez fallece, sus hijos tienen derecho a recibir una pensión, la cual busca garantizar la seguridad económica de los hijos menores o dependientes, como una forma de protección social.

Sin embargo, cuando no existe un cónyuge ni huérfanos con derecho a reclamar, esta pensión se otorga a los padres del asegurado fallecido.

El monto asignado para cada uno de los padres (madre y padre) es igual al 20% de la pensión que el asegurado ya recibía (por vejez o invalidez) o de la que habría tenido derecho a recibir al momento de su muerte.

En el caso de la esposa, recibirá un 40% y los hijos un 20% cada uno, sin exceder el 100% del total de la pensión.

Documentos para solicitarla

El o los asegurados deben presentarse ante la Secretaría General de Tegucigalpa o a la Oficina Regional del IHSS, para solicitar la Pensión por muerte Supervivencia (Madre o Padre) con la documentación siguiente:

Del asegurado fallecido:

1. Acta de defunción original y copia.

2. Partida de nacimiento original y copia.

3. Copia del carnet de pensionado (solo si ya gozaba de una pensión del IHSS).

Del solicitante (madre o padre):

1. Partida de nacimiento original y copia (para comprobar el parentesco).

2. Copia de la DNI.

Cabe mencionar que el trámite debe iniciarse dentro de 1 año a partir de la fecha del fallecimiento del asegurado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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