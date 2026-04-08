¿Cómo obtener la Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte ​​​​​​en el IHSS?

Tegucigalpa, Honduras.- La Pensión por Ascendencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es un beneficio económico que reciben los padres de un afiliado o pensionado por vejez, en caso de que este fallezca. Pero, ¿cómo puedo obtener este beneficio?

Si un trabajador afiliado al Régimen de IVM o un pensionado por vejez fallece, sus hijos tienen derecho a recibir una pensión, la cual busca garantizar la seguridad económica de los hijos menores o dependientes, como una forma de protección social.

Sin embargo, cuando no existe un cónyuge ni huérfanos con derecho a reclamar, esta pensión se otorga a los padres del asegurado fallecido.