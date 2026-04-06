División de diputados liberales frena juicio político contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de consenso en el Congreso Nacional frena el avance de un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, luego de que un sector de diputados liberales, se niega a respaldar la iniciativa y evita alcanzar los 86 votos requeridos por la Constitución. La sombra del pasado proceso electoral sigue proyectando dudas sobre la idoneidad de altos funcionarios, específicamente contra Ochoa y miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El conflicto ha dejado de ser un rumor de pasillos para convertirse en una confrontación abierta de datos y votos.

Según las autoridades del Legislativo, existe un bloque interno en la bancada del Partido Liberal que se resiste a acompañar la iniciativa, lo que impide alcanzar la mayoría calificada exigida por la Constitución de la República para este tipo de procedimientos especiales de destitución. "Pero sí extrapacios uno dialoga entre los diputados y hay un cierto sector del Partido Liberal que no está de acuerdo que se le presente juicio político contra Marlo Ochoa", reveló Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. La situación es compleja, ya que la actual administración legislativa, presidida por el nacionalista Tomás Zambrano, ha enfatizado que no forzará procesos que carezcan de sustento legal o numérico. Hasta el momento, los números no cuadran para los impulsores del juicio. La facción señalada de "obstaculizar" el proceso es la que responde al liderazgo de Salvador Nasralla, excandidato presidencial, dentro de las filas liberales, un grupo que se ha vuelto determinante para cualquier reforma o decisión de alto impacto en el hemiciclo. "Si no reúne los 86 votos y si alguien presenta la denuncia de juicio político y no reúne los votos, obviamente no se le va a poder aplicar", explicó Ledezma, agregando que, de persistir la falta de apoyo, el tema tendría que esperar hasta la siguiente legislatura. Una muestra de esta determinación es que mediante una iniciativa ciudadana se introdujo una denuncia de juicio político contra cuatro altos funcionarios, pero esta no logró alcanzar los 86 votos, por lo fue "engavetada".

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