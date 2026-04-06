División de diputados liberales frena juicio político contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de consenso en el Congreso Nacional frena el avance de un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, luego de que un sector de diputados liberales, se niega a respaldar la iniciativa y evita alcanzar los 86 votos requeridos por la Constitución.
La sombra del pasado proceso electoral sigue proyectando dudas sobre la idoneidad de altos funcionarios, específicamente contra Ochoa y miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El conflicto ha dejado de ser un rumor de pasillos para convertirse en una confrontación abierta de datos y votos.
Según las autoridades del Legislativo, existe un bloque interno en la bancada del Partido Liberal que se resiste a acompañar la iniciativa, lo que impide alcanzar la mayoría calificada exigida por la Constitución de la República para este tipo de procedimientos especiales de destitución.
"Pero sí extrapacios uno dialoga entre los diputados y hay un cierto sector del Partido Liberal que no está de acuerdo que se le presente juicio político contra Marlo Ochoa", reveló Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
La situación es compleja, ya que la actual administración legislativa, presidida por el nacionalista Tomás Zambrano, ha enfatizado que no forzará procesos que carezcan de sustento legal o numérico.
Hasta el momento, los números no cuadran para los impulsores del juicio. La facción señalada de "obstaculizar" el proceso es la que responde al liderazgo de Salvador Nasralla, excandidato presidencial, dentro de las filas liberales, un grupo que se ha vuelto determinante para cualquier reforma o decisión de alto impacto en el hemiciclo.
"Si no reúne los 86 votos y si alguien presenta la denuncia de juicio político y no reúne los votos, obviamente no se le va a poder aplicar", explicó Ledezma, agregando que, de persistir la falta de apoyo, el tema tendría que esperar hasta la siguiente legislatura.
Una muestra de esta determinación es que mediante una iniciativa ciudadana se introdujo una denuncia de juicio político contra cuatro altos funcionarios, pero esta no logró alcanzar los 86 votos, por lo fue "engavetada".
Reuiones
Desde el Partido Liberal, la respuesta no se ha hecho esperar. La diputada Luz Ernestina Mejía salió al paso de los señalamientos, aclarando que, aunque la bancada aún no se reúne formalmente para unificar una postura, el sentimiento de justicia prevalece entre muchos de sus correligionarios que ven el juicio no como una revancha, sino como un precedente necesario para la democracia hondureña.
La legisladora enfatizó que no se trata de una persecución personal, sino de una respuesta técnica a actos que pusieron en riesgo la estabilidad del país durante el ciclo electoral pasado.
"En lo personal ese juicio político yo lo solicité desde hace más de un año porque era necesario a fin de evitar que funcionarios que habían perdido la idoneidad para el cargo continuaran al frente", recordó la diputada Mejía.
La lista de señalados no termina en Ochoa; la diputada Mejía confirmó que el expediente incluye a la suplente de este, así como a miembros del Tribunal de Justicia Electoral, entre ellos Mario Morazán y su suplente.
La crítica de la parlamentaria fue más allá de lo administrativo, apuntando directamente a la influencia del expresidente Manuel Zelaya sobre el actuar de estos funcionarios.
Para la facción que promueve el juicio, el comportamiento de los magistrados respondió a "caprichos" políticos de la dirigencia de Libertad y Reafirmación (Libre), lo que a su juicio justifica la medida extrema.
Pese a las diferencias internas y las "reservas" de algunos compañeros de bancada afines a Nasralla, la diputada confía en que el Partido Liberal logrará un consenso.
Asegura que la beligerancia de su grupo parlamentario ha quedado demostrada en la modificación de decretos de emergencia para garantizar la transparencia, y que el mismo rigor se aplicará al análisis del juicio político.
"Existen, por supuesto, reservas de parte de algunos compañeros y todo tendrá que aclararse. Vamos a llegar a un solo consenso", concluyó la diputada Mejía.