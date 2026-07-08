Senasa actualiza medidas sanitarias y permite importar productos porcinos procesados de España

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), actualizó los requisitos sanitarios para la importación de productos porcinos.

La medida tiene el objetivo de fortalecer la protección e inocuidad del patrimonio zoosanitario del país.

La disposición establece que únicamente podrán ingresar a Honduras productos porcinos curados o sometidos a procesos industriales de cocción provenientes de España, siempre que sean elaborados en zonas oficialmente reconocidas como libres de enfermedades de importancia para el comercio internacional.