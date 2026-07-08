Senasa actualiza medidas sanitarias y permite importar productos porcinos procesados de España

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), actualizó los requisitos sanitarios para la importación de productos porcinos.
La medida tiene el objetivo de fortalecer la protección e inocuidad del patrimonio zoosanitario del país.
La disposición establece que únicamente podrán ingresar a Honduras productos porcinos curados o sometidos a procesos industriales de cocción provenientes de España, siempre que sean elaborados en zonas oficialmente reconocidas como libres de enfermedades de importancia para el comercio internacional.
Rafael Rodríguez, director general de Senasa, explicó que "la medida se basa en una evaluación técnica sustentada en evidencia científica y en los lineamientos de organismos internacionales de sanidad animal".
“La habilitación aplica únicamente para productos procesados. No se autoriza la importación de carne fresca ni de productos porcinos naturales, lo que garantiza la protección de la producción nacional”, afirmó Rodríguez.
Como parte del fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, Senasa intensificó las inspecciones en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos y mantendrá las restricciones para mercancías procedentes de territorios que no cumplan con el estatus zoosanitario requerido.
Asimismo, la institución continúa con el monitoreo epidemiológico permanente para prevenir riesgos sanitarios y trabaja de forma coordinada con el sector porcino en el fortalecimiento de la bioseguridad en granjas, la ampliación de la vigilancia epidemiológica y la verificación del cumplimiento de los requisitos de importación.
Con la medida, las autoridades gubernamentales buscan garantizar un comercio seguro, preservar el estatus sanitario del país y fortalecer la competitividad del sector porcino hondureño.