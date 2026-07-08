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Senasa actualiza medidas sanitarias y permite importar productos porcinos procesados de España

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) actualizaron los requisitos sanitarios para la importación de productos porcinos

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 13:21
Senasa actualiza medidas sanitarias y permite importar productos porcinos procesados de España

Las autoridades dieron a conocer que no se autoriza la importación de carne fresca ni de productos porcinos naturales, eso para garantizar la protección de la producción nacional.

FOTO: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), actualizó los requisitos sanitarios para la importación de productos porcinos.

La medida tiene el objetivo de fortalecer la protección e inocuidad del patrimonio zoosanitario del país.

La disposición establece que únicamente podrán ingresar a Honduras productos porcinos curados o sometidos a procesos industriales de cocción provenientes de España, siempre que sean elaborados en zonas oficialmente reconocidas como libres de enfermedades de importancia para el comercio internacional.

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Rafael Rodríguez, director general de Senasa, explicó que "la medida se basa en una evaluación técnica sustentada en evidencia científica y en los lineamientos de organismos internacionales de sanidad animal".

“La habilitación aplica únicamente para productos procesados. No se autoriza la importación de carne fresca ni de productos porcinos naturales, lo que garantiza la protección de la producción nacional”, afirmó Rodríguez.

Como parte del fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, Senasa intensificó las inspecciones en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos y mantendrá las restricciones para mercancías procedentes de territorios que no cumplan con el estatus zoosanitario requerido.

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Asimismo, la institución continúa con el monitoreo epidemiológico permanente para prevenir riesgos sanitarios y trabaja de forma coordinada con el sector porcino en el fortalecimiento de la bioseguridad en granjas, la ampliación de la vigilancia epidemiológica y la verificación del cumplimiento de los requisitos de importación.

Con la medida, las autoridades gubernamentales buscan garantizar un comercio seguro, preservar el estatus sanitario del país y fortalecer la competitividad del sector porcino hondureño.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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