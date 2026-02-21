FAO dona insumos veterinarios para combatir gusano barrenador en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entregó un lote de insumos veterinarios a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), con el objetivo de fortalecer la prevención y el tratamiento oportuno del gusano barrenador del ganado en Honduras. El donativo, valorado en aproximadamente 50,200 dólares, incluye productos cicatrizantes y larvicidas de uso veterinario que serán distribuidos a nivel nacional para reforzar la capacidad de atención en campo por parte de técnicos oficiales, comités locales y productores pecuarios.

Fátima Espinal, representante residente de FAO en Honduras, explicó que el apoyo forma parte del proyecto TCP/SLM/4005/HON, orientado a fortalecer la vigilancia, el diagnóstico y el control de enfermedades que afectan la sanidad animal. "El apoyo brindado, bajo el enfoque de Una Salud, forma parte de un esfuerzo integral para proteger los medios de vida rurales y fortalecer los sistemas de sanidad animal del país", expresó Fátima Espinal, representante residente de FAO en Honduras. Por su parte, Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería, aseguró que los materiales permitirán mejorar la respuesta inmediata ante casos detectados y reducir el riesgo de afectaciones mayores en el hato ganadero. "Estos insumos serán distribuidos estratégicamente para reforzar el trabajo en campo y garantizar una atención oportuna", manifestó Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería. Protección a la producción pecuaria.