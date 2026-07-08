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Educación destaca inversión, merienda escolar y aumento a docentes en primeros 100 días de clases

La ministra de Educación resaltó que más de 1.2 millones de niños se han beneficiado con la merienda escolar, mientras que este año se destinó 700 millones en matrícula gratis

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 15:27
Educación destaca inversión, merienda escolar y aumento a docentes en primeros 100 días de clases

La ministra de Educación, Arely Argueta, conmemoró los 100 días de clases en el Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera, ubicado en la aldea El Chimbo, en el municipio de Santa Lucía.

 Foto: Cortesía (Seduc)

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación conmemoraron los 100 días de clases, destacando avances en la inversión educativa, así como las mejoras salariales para docentes y la ampliación de beneficios para los más de 1.8 millones de estudiantes en todo el país.

Entre los logros que destacan las autoridades del sistema educativo está el incremento salarial para el magisterio; más de 65 mil docentes del sistema regular recibieron un ajuste financiado con más de 2,700 millones de lempiras.

Mientras que unos 7,000 maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y unas 5,000 educadoras voluntarias de educación prebásica fueron incluidas tras años sin mejoras salariales.

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Durante la ceremonia que se realizó en el Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera, en la aldea El Chimbo en el municipio de Santa Lucía, la ministra de la Educación, Arely Argueta, resaltó que los primeros 100 días de clases representan el inicio de una nueva etapa para el sistema educativo nacional.

La funcionaria dijo que el acceso a la educación también ha sido reforzado mediante el programa de Matrícula Gratis, que este año se destinan más de 700 millones de lempiras, reduciendo la carga económica para miles de familias.

"Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro país", dijo la titular de Educación.

A esto se añaden más de 15,000 becas entregadas a estudiantes en los 18 departamentos del país.

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Otro de los logros es la alimentación escolar, con la cual se benefician actualmente más de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que ha contribuido a mejorar la asistencia y permanencia en las escuelas, especialmente en zonas vulnerables.

"Tenemos 1.2 millones de niños tomando la alimentación escolar, esto viene a fortalecer su salud, su enseñanza y su aprendizaje", indicó Argueta.

En materia de tecnología, las autoridades resaltaron la conectividad de unos 8,000 centros escolares, con el objetivo de reducir la brecha digital. Este proceso incluye también la entrega de equipo y mobiliario para mejorar las condiciones de aprendizaje.

Así mismo la formación docente ha tenido un impulso importante en este inicio de año, en la que más de 55 mil maestros participaron en procesos de supervisión y acompañamiento pedagógico.

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Argueta detalló que más de 1,500 docentes de prebásica fueron certificados en nuevas competencias pedagógicas; además, decenas de personas mayores de 17 años han accedido a procesos de validación de estudios.

En cuanto a infraestructura, se reportan avances en la construcción, reparación y modernización de centros educativos, una de las demandas históricas del sector, aunque estos procesos siguen en desarrollo.

Para el resto del período escolar, las autoridades tienen un desafío de ampliar la cobertura educativa, mejorar condiciones para docentes y garantizar recursos básicos para el aprendizaje.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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