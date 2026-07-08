Educación destaca inversión, merienda escolar y aumento a docentes en primeros 100 días de clases

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación conmemoraron los 100 días de clases, destacando avances en la inversión educativa, así como las mejoras salariales para docentes y la ampliación de beneficios para los más de 1.8 millones de estudiantes en todo el país. Entre los logros que destacan las autoridades del sistema educativo está el incremento salarial para el magisterio; más de 65 mil docentes del sistema regular recibieron un ajuste financiado con más de 2,700 millones de lempiras. Mientras que unos 7,000 maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y unas 5,000 educadoras voluntarias de educación prebásica fueron incluidas tras años sin mejoras salariales.

Durante la ceremonia que se realizó en el Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera, en la aldea El Chimbo en el municipio de Santa Lucía, la ministra de la Educación, Arely Argueta, resaltó que los primeros 100 días de clases representan el inicio de una nueva etapa para el sistema educativo nacional. La funcionaria dijo que el acceso a la educación también ha sido reforzado mediante el programa de Matrícula Gratis, que este año se destinan más de 700 millones de lempiras, reduciendo la carga económica para miles de familias. "Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro país", dijo la titular de Educación. A esto se añaden más de 15,000 becas entregadas a estudiantes en los 18 departamentos del país.

Otro de los logros es la alimentación escolar, con la cual se benefician actualmente más de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que ha contribuido a mejorar la asistencia y permanencia en las escuelas, especialmente en zonas vulnerables. "Tenemos 1.2 millones de niños tomando la alimentación escolar, esto viene a fortalecer su salud, su enseñanza y su aprendizaje", indicó Argueta. En materia de tecnología, las autoridades resaltaron la conectividad de unos 8,000 centros escolares, con el objetivo de reducir la brecha digital. Este proceso incluye también la entrega de equipo y mobiliario para mejorar las condiciones de aprendizaje. Así mismo la formación docente ha tenido un impulso importante en este inicio de año, en la que más de 55 mil maestros participaron en procesos de supervisión y acompañamiento pedagógico.