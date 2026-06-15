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Imagen que preocupa: surge una isla en medio de la represa La Concepción ante sequía

Una isla de tierra emergida en medio de la represa La Concepción evidencia el bajo nivel de agua del principal embalse de Tegucigalpa. Aunque las lluvias ya comenzaron, necesita dos inviernos para recuperarse. Así luce en imágenes

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 19:07
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Una isla de tierra y roca emergió en el centro de la represa La Concepción, una escena poco habitual que evidencia la disminución del nivel de agua en uno de los principales embalses que abastecen a Tegucigalpa.

 Foto: Álex Pérez / EL HERALDO
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Las recientes lluvias han permitido una leve recuperación, pero las autoridades consideran que aún falta mucho para alcanzar niveles óptimos.

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La Concepción es una de las principales reservas que abastecen a la capital, especialmente durante la temporada seca, cuando aumenta la demanda de agua en los hogares.

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La imagen de áreas áridas dentro del embalse se ha convertido en una de las señales más visibles de la crisis hídrica que enfrenta Tegucigalpa y sus alrededores.

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Sectores que normalmente permanecen sumergidos quedaron expuestos tras meses de déficit de lluvias, situación que llevó a las autoridades a mantener vigente la emergencia hídrica en la capital.

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La represa La Concepción muestra un nivel inferior al esperado para esta época del año, una situación que mantiene la preocupación de las autoridades responsables del abastecimiento de agua en el Distrito Central.

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Las autoridades sostienen que la recuperación de La Concepción dependerá de la continuidad e intensidad de las precipitaciones durante los próximos meses del invierno.

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La reducción del espejo de agua permite observar amplias extensiones de terreno seco que permanecían cubiertas por millones de metros cúbicos almacenados en el embalse.

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Aunque las lluvias ya comenzaron en Tegucigalpa, las autoridades advierten que el agua que no se captó durante los meses más secos ya no podrá recuperarse para este año.

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La recuperación de La Concepción será clave para garantizar el suministro de agua a miles de familias capitalinas durante los próximos meses, según autoridades de la UMAPS.

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El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, recordó que fenómenos meteorológicos extremos pueden modificar rápidamente el panorama y acelerar la recuperación de los embalses.

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Mientras las lluvias continúan sobre la capital, las autoridades llaman a la población a mantener medidas de ahorro, ya que la recuperación total de la represa aún podría tomar varios meses o incluso años.

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En 2005, un evento tropical permitió llenar la represa en apenas tres días, un contraste con la situación actual, marcada por la falta de lluvias suficientes para recuperar sus reservas.

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