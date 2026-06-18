Veterinaria Municipal permanecerá cerrada dos días por mantenimiento

Tegucigalpa, Honduras. - La Clínica Veterinaria Municipal del Distrito Central permanecerá cerrada hoy y mañana 19 de junio, debido a trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento en sus instalaciones.

“Se llevarán a cabo trabajos de acondicionamiento en las áreas internas de la clínica, para fortalecer las condiciones de atención y garantizar espacios adecuados para las mascotas”, confirmó Reynieri Aguilar, coordinador de la Veterinaria.

Agregó que durante este período se suspenderán las consultas, no obstante, estarán desarrollando una jornada de vacunación, desparasitación y aplicación de vitaminas para perros y gatos.