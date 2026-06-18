Veterinaria Municipal permanecerá cerrada dos días por mantenimiento

Tegucigalpa, Honduras. - La Clínica Veterinaria Municipal del Distrito Central permanecerá cerrada hoy y mañana 19 de junio, debido a trabajos de limpieza, desinfección y mantenimiento en sus instalaciones.
“Se llevarán a cabo trabajos de acondicionamiento en las áreas internas de la clínica, para fortalecer las condiciones de atención y garantizar espacios adecuados para las mascotas”, confirmó Reynieri Aguilar, coordinador de la Veterinaria.
Agregó que durante este período se suspenderán las consultas, no obstante, estarán desarrollando una jornada de vacunación, desparasitación y aplicación de vitaminas para perros y gatos.
“La jornada de vacunación se realizará en la clínica ubicada en el bulevar Morazán, detrás de la iglesia El Cenáculo, en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, informó Aguilar.
Aseguró que el retorno de las actividades de la veterinaria en general se reanudaría el lunes 22 de junio en su horario establecido.
Atenciones
Las autoridades de la veterinaria afirmaron el mes pasado que han asistido a más de 2,858 mascotas, entre ellas 114 cirugías.
“Son cuatro médicos veterinarios y tenemos consultas diarias, con un rango de atenciones de 30 a 50 pacientes”, dijo Reynieri Aguilar, coordinador de la veterinaria.