Guardianes de la Naturaleza: Niños aprenden cómo proteger ecosistemas hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- En la continuidad del taller “Ecosistemas”, enmarcado en el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO, los Clubes Ecológicos de los CEB Lempira y CEB Roberto Suazo Córdova abrieron sus puertas para recibir a la especialista de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS) de la Secretaría de Educación. A diferencia de las cátedras tradicionales, la jornada destacó por un constante intercambio de opiniones y experiencias durante la presentación del tema.

Tanto en el Lempira como en el Roberto Suazo Córdova, quedó en evidencia el compromiso de los escolares de seguir aprendiendo para aumentar la conciencia del cuidado ambiental. Durante las exposiciones, los estudiantes reforzaron conceptos básicos que ya manejaban y analizaron a fondo la riqueza de entornos específicos como los arrecifes de coral, predominantes en las costas de las Islas de la Bahía (Roatán, Utila, Guanaja), Cayos Cochinos y Tela, y los manglares de la zona sur del país. Los pequeños defensores de la Naturaleza comprendieron cómo estos espacios actúan como barreras naturales cruciales para proteger las costas de la erosión provocada por el oleaje y los huracanes, incluso, que pueden evitar que se produzcan los temidos maremotos. Asimismo, la trascendencia de erradicar la contaminación para frenar fenómenos destructivos como el blanqueamiento de los arrecifes y la acidificación del agua.

Eory Palencia, representante de DECOAS, resaltó el impacto de estas jornadas formativas: “Las exposiciones realizadas en los centros educativos han tenido gran aceptación por parte de los estudiantes. Se ha observado una actitud muy participativa, receptiva y entusiasta. Los niños han demostrado interés por el tema realizando preguntas, compartiendo experiencias”.

Palencia añadió que este nivel de apropiación y creatividad fortalece de manera directa una cultura de responsabilidad ambiental y fomenta hábitos positivos duraderos dentro de toda la comunidad educativa. Al igual que los manglares y los arrecifes protegen con firmeza nuestras costas de las tormentas más severas, estos pequeños guardianes siguen demostrando estar listos para convertirse en el escudo vivo que resguarde la biodiversidad de Honduras, sembrando hoy las ideas que sostendrán el mañana del medioambiente.

Gracias a nuestros patrocinadores

El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente en su XII edición es posible gracias al patrocinio de Walmart, Nestlé, Vanguardia, World Vision, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Equipos Industriales, Compañía Distribuidora, Cruz Roja Hondureña, Reciclaje Diamante, Metrocinemas y Santillana Honduras.

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