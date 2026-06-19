Dados, ecosistemas, energía y bingo: Así finaliza la Semana 4 de EAA

La cuarta semana del proyecto ambiental de EL HERALDO estuvo súper cargada de actividades con el apoyo de la Cruz Roja Hondureña, DECOAS y Equipos Industriales.
Momento solemne donde los niños del CEB Lempira juramentan ser protectores y veedores del consumo adecuado de energía eléctrica.
La Dirección de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS) aportó con charlas educativas acerca de los ecosistemas hondureños.
Equipos Industriales premió el esfuerzo de cada centro educativos al regalarles bombillos tipo LED para fomentar el ahorro de energía. Los líderes ambientales muestran felices sus bombillos.
Jenedith Alvarado, Maylin Hernández y Nataly Martínez forman parte del Comité Ambiental del CEB Rafael Pineda Ponce #2 y, durante la feria científica de su escuela, realizaron un filtro casero de agua con elementos reciclables.
Andy Cruz de la Roberto Suazo Córdova es un niño con mucha, pero mucha energía que siempre está expectante a las visitas de las Escuelas Amigables.
Cada encuentro con los niños de los Clubes Ecológicos y los Comités Ambientales de los centros educativos está lleno de risas y buen ambiente.
Junto a expertos de DECOAS de la Secretaría de Educación, los estudiantes conocieron más sobre el hábitat natural que los rodea en la charla de Ecosistemas.
El compañerismo estuvo marcado durante la semana con diversas actividades grupales. Los líderes ecológicos están siendo ejemplo de resiliencia en sus centros educativos.
¡Uy, casi! Escaleras y Serpientes fueron el ingrediente ideal para enseñar acerca de los riesgos ambientales. La charla impartida por la Cruz Roja despertó la alegría y el deseo de ayudar a otros.
A medida que avanza el proyecto, el compromiso latente de los niños se demuestra con la participación pertinente en cada evento. Cada integrante del Comité Ambiental está listo para ser el efecto multiplicador.
Maestros, equipo del diario y patrocinadores trabajan conjuntamente para instruir de la mejor forma a cada Club Ecológico. Escuelas Amigables con el Ambiente está viendo germinar la semilla del cuidado del planeta.
Las primeras semillas sembradas la semana pasada en los huertos escolares comienzan a germinar para producir las primeras cosechas. La emoción de los líderes de los clubes se palpa en el ambiente.
Gracias a Equipos Industriales cada niño que integra el Comité Ambiental de los cinco centros educativos, recibió sus bombillos LED para mejorar el consumo de energía.
El "Bingo Eléctrico" fue la sensación durante las actividades por la empresa de materiales eléctricos y demás. Fue aprender jugando en estas primeras cuatro semanas de charlas.
Premios obtenidos por el esfuerzo y dedicación de cada niño y niña, es apenas una parte del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO.
Había que estar con el oído atento para llenar el tablero y gritar ¡Bingo! Este espacio fomentó el aprendizaje y la sana competencia entre los estudiantes de los centros educativos,
Culminada la Semana 4, la iniciativa ambiental de EL HERALDO avanza con pasos agigantados hacia la segunda mitad del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente 2026.