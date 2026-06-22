Alcaldía entrega casas nuevas y mobiliario a familias afectadas por incendio en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La tragedia que dejó sin hogar a dos familias de la colonia Santa Clara de Comayagüela encontró finalmente una respuesta solidaria.

Cinco meses después de que un incendio consumiera por completo sus viviendas, las hermanas Maryori Hernández y Fabiola Alexandra Hernández recibieron las llaves de sus nuevas casas construidas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

El siniestro ocurrió el 2 de febrero y redujo a cenizas las humildes viviendas donde residían ambas familias. El fuego dejó a siete niños sin techo y obligó a las madres a buscar refugio temporal mientras intentaban reconstruir sus vidas.

La situación fue dada a conocer por EL HERALDO, medio ante el cual las hermanas relataron el drama que enfrentaban tras perder todas sus pertenencias en cuestión de minutos.

“Perdimos todo en segundos. No sabemos dónde vamos a vivir ni qué vamos a darles de comer a nuestros hijos”, expresó en aquel momento Maryori Hernández, madre de cuatro menores, al describir la angustia que vivía junto a su familia.

Tras conocer el caso, la Dirección de Desarrollo Humano de la AMDC impulsó la construcción de una vivienda para cada una de las hermanas, con el objetivo de devolverles un espacio seguro y digno donde vivir con sus hijos.

La entrega de las casas fue encabezada por la directora de Desarrollo Humano, Leonor Osorio, quien visitó a las familias para hacer oficial la inauguración de las nuevas viviendas.

Durante el acto, las beneficiarias no ocultaron su emoción al recorrer por primera vez los hogares que ahora ocuparán junto a sus hijos, luego de varios meses de incertidumbre.

“Nosotros agradecemos a EL HERALDO porque a través de su publicación fuimos escuchados y ahora tenemos nuestras casas”, manifestó con alegría Maryori Hernández al recibir las llaves de su nueva vivienda.