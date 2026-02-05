Dos familias quedan sin hogar tras incendio en Comayagüela y piden apoyo a los hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio dejó sin hogar a dos familias de la colonia Santa Clara, en Comayagüela, el pasado 2 de febrero, durante la madrugada. Las llamas consumieron por completo las viviendas de Maryori Hernández y su hermana Fabiola Alexandra Hernández, dejando a siete niños sin techo.

Maryori Hernández, madre de cuatro niños, relató con lágrimas que “perdimos todo en segundos. No sabemos dónde vamos a vivir ni qué vamos a darles de comer a nuestros hijos”. Su hermana, Fabiola Alexandra, quien tiene tres niños, se encuentra en la misma situación de desesperación y angustia.

Las familias piden la solidaridad de la población hondureña para recibir cualquier tipo de ayuda, desde materiales de construcción hasta ropa, alimentos y enseres básicos. “Cualquier aporte nos ayudará a reconstruir nuestras casas y dar un techo digno a nuestros hijos”, aseguró Maryori.

El incendio arrasó con dos viviendas contiguas, dejando reducidas a cenizas pertenencias, muebles y documentos importantes de las madres solteras. Según vecinos, las llamas se propagaron rápidamente y la emergencia se reportó a los bomberos, pero no fue suficiente para salvar los hogares.

Ambas madres hacen un llamado urgente a empresas, instituciones y personas solidarias que puedan aportar materiales de construcción para levantar nuevamente sus viviendas. “No tenemos recursos, somos madres solteras y necesitamos ayuda inmediata para nuestros niños”, explicó Fabiola Alexandra Hernández.