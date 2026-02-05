Dos familias quedan sin hogar tras incendio en Comayagüela y piden apoyo a los hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio dejó sin hogar a dos familias de la colonia Santa Clara, en Comayagüela, el pasado 2 de febrero, durante la madrugada. Las llamas consumieron por completo las viviendas de Maryori Hernández y su hermana Fabiola Alexandra Hernández, dejando a siete niños sin techo.
Maryori Hernández, madre de cuatro niños, relató con lágrimas que “perdimos todo en segundos. No sabemos dónde vamos a vivir ni qué vamos a darles de comer a nuestros hijos”. Su hermana, Fabiola Alexandra, quien tiene tres niños, se encuentra en la misma situación de desesperación y angustia.
Las familias piden la solidaridad de la población hondureña para recibir cualquier tipo de ayuda, desde materiales de construcción hasta ropa, alimentos y enseres básicos. “Cualquier aporte nos ayudará a reconstruir nuestras casas y dar un techo digno a nuestros hijos”, aseguró Maryori.
El incendio arrasó con dos viviendas contiguas, dejando reducidas a cenizas pertenencias, muebles y documentos importantes de las madres solteras. Según vecinos, las llamas se propagaron rápidamente y la emergencia se reportó a los bomberos, pero no fue suficiente para salvar los hogares.
Ambas madres hacen un llamado urgente a empresas, instituciones y personas solidarias que puedan aportar materiales de construcción para levantar nuevamente sus viviendas. “No tenemos recursos, somos madres solteras y necesitamos ayuda inmediata para nuestros niños”, explicó Fabiola Alexandra Hernández.
La situación de estas familias evidencia la vulnerabilidad de muchos hogares en Comayagüela, donde incendios, inundaciones y pobreza extrema dejan a personas en la calle sin apoyo. Por ello, cualquier contribución se convierte en un alivio para quienes lo han perdido todo.
Además, las entrevistadas solicitaron la intervención de las autoridades del Distrito Central. “Le pedimos al señor alcalde Juan Diego Zelaya que nos apoye, necesitamos una vivienda digna para nuestros hijos, no tenemos dónde vivir”, expresó Maryori Hernández con voz entrecortada.
El número de contacto para quienes deseen brindar ayuda directa a estas familias es 9761-7044, disponible para coordinar donaciones y asistencia inmediata.
Los hondureños de buen corazón y empresas solidarias pueden comunicarse para aportar materiales, alimentos o cualquier ayuda necesaria.
Este llamado a la solidaridad busca que Maryori Hernández, Fabiola Alexandra Hernández y sus siete hijos puedan recuperar la esperanza y reconstruir sus hogares. La urgencia es real y cualquier apoyo será un paso hacia brindarles un techo seguro y un futuro digno.