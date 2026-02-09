Alcaldía del DC brinda apoyo a hermanas damnificadas por incendio en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de un reportaje publicado por EL HERALDO el pasado 5 de febrero, en el que se expuso la difícil situación de dos hermanas que perdieron sus viviendas a causa de un incendio, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) respondió con acciones inmediatas de asistencia social en la colonia Santa Clara, en Comayagüela.

El incendio estructural ocurrió en el sector alto de la Quezada, colindante con la colonia Australia, dejando como saldo la pérdida total de dos casas y afectando directamente a dos núcleos familiares que quedaron sin techo ni pertenencias.

Las hermanas Maryori Hernández y Faviola Hernández vieron cómo el pasado 2 de febrero el fuego consumió en minutos lo que habían construido durante años, quedándose únicamente con la ropa que llevaban puesta al momento del siniestro.

Ante la difícil situación, las hermanas solicitaron a través de una publicación en EL HERALDO la mano solidaria de los hondureños y también las autoridades municipales del Distrito Central

Tras conocerse el hecho, el alcalde Juan Diego Zelaya dio respuesta inmediata, priorizando la atención humanitaria y el acompañamiento social a las familias damnificadas, quienes agradecieron el respaldo recibido.

“Nunca pensamos que nos iban a ayudar tan rápido. Gracias a Dios y a la Alcaldía por no dejarnos solas”, expresó Maryori Hernández, mientras que su hermana Faviola añadió: “Lo perdimos todo, pero esta ayuda nos devuelve la esperanza”.

En representación del alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, se desplazaron al lugar la directora de la Gerencia de Desarrollo Humano, Leonor Osorio; la vicealcaldesa Sarahi Rivera; y el director de la Dirección de Gestión Comunitaria, doctor Miguel Mejía.

Las autoridades municipales realizaron una evaluación preliminar de los daños, constatando la destrucción total de las viviendas y las condiciones de vulnerabilidad en las que quedaron las familias afectadas.

Como parte de la atención inmediata, la Alcaldía entregó ayuda humanitaria consistente en víveres, alimentos, utensilios domésticos, ropa, calzado y útiles escolares, buscando aliviar las necesidades más urgentes.

Durante la visita, la directora de Desarrollo Humano, Leonor Osorio, reafirmó el compromiso de la municipalidad con las personas que atraviesan momentos difíciles. “Nuestro compromiso como funcionarios de la municipalidad es estar presentes cuando más se nos necesita. Queremos que estas familias sientan que no están solas”, expresó.