Presidenta anuncia apoyo y reconstrucción del mercado Medina tras incendio

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del devastador incendio que devastó la noche del lunes decenas de puestos en el mercado Medina- Concepción en San Pedro Sula, la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció acciones orientadas a la evaluación de daños, asistencia humanitaria y eventual reconstrucción del centro de abastos. En su mensaje, Castro informó que ha instruido concluir de manera inmediata la primera evaluación de daños y aseguró que su gobierno comprometerá los fondos necesarios para iniciar la reconstrucción del mercado. Además, señaló que el Estado asumirá su responsabilidad "considerando sus limitaciones", y que las acciones se realizarán en consulta directa con las y los afectados. La mandataria también indicó que se incluirá ayuda humanitaria durante la primera semana de 2026, al tiempo que agradeció los aportes solidarios anunciados por particulares tras la tragedia. En su publicación, expresó un mensaje de acompañamiento a los damnificados y afirmó que no están solos en el proceso de recuperación.

Siniestro consume mercado

El incendio fue reportado alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando las llamas se propagaron con rapidez tras una explosión en una cohetería, generando explosiones, densas columnas de humo y escenas de pánico entre comerciantes y vecinos del barrio Medina. El Cuerpo de Bomberos, junto a otras fuerzas de seguridad y socorro, trabajó durante horas para controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas cercanas.

Durante la emergencia, decenas de personas vivieron momentos de angustia al intentar rescatar mercadería y pertenencias, mientras otros tuvieron que evacuar en medio del humo y el calor intenso. El fuego consumió puestos de venta de ropa, abarrotes y productos varios, dejando pérdidas económicas significativas para familias que dependen exclusivamente de este mercado para subsistir. Este martes, el panorama en la zona es desolador, entre escombros, estructuras calcinadas y restos de mercadería quemada, los locatarios intentan dimensionar el impacto del siniestro.

Solidaridad