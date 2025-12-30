Presidenta anuncia apoyo y reconstrucción del mercado Medina tras incendio

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del devastador incendio que devastó la noche del lunes decenas de puestos en el mercado Medina- Concepción en San Pedro Sula, la presidenta de la República, Xiomara Castro, anunció acciones orientadas a la evaluación de daños, asistencia humanitaria y eventual reconstrucción del centro de abastos.
En su mensaje, Castro informó que ha instruido concluir de manera inmediata la primera evaluación de daños y aseguró que su gobierno comprometerá los fondos necesarios para iniciar la reconstrucción del mercado.
Además, señaló que el Estado asumirá su responsabilidad “considerando sus limitaciones”, y que las acciones se realizarán en consulta directa con las y los afectados.
La mandataria también indicó que se incluirá ayuda humanitaria durante la primera semana de 2026, al tiempo que agradeció los aportes solidarios anunciados por particulares tras la tragedia.
En su publicación, expresó un mensaje de acompañamiento a los damnificados y afirmó que no están solos en el proceso de recuperación.
Siniestro consume mercado
El incendio fue reportado alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando las llamas se propagaron con rapidez tras una explosión en una cohetería, generando explosiones, densas columnas de humo y escenas de pánico entre comerciantes y vecinos del barrio Medina.
El Cuerpo de Bomberos, junto a otras fuerzas de seguridad y socorro, trabajó durante horas para controlar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas cercanas.
Durante la emergencia, decenas de personas vivieron momentos de angustia al intentar rescatar mercadería y pertenencias, mientras otros tuvieron que evacuar en medio del humo y el calor intenso.
El fuego consumió puestos de venta de ropa, abarrotes y productos varios, dejando pérdidas económicas significativas para familias que dependen exclusivamente de este mercado para subsistir.
Este martes, el panorama en la zona es desolador, entre escombros, estructuras calcinadas y restos de mercadería quemada, los locatarios intentan dimensionar el impacto del siniestro.
Solidaridad
Hasta antes del pronunciamiento de Castro, no se habían conocido comunicaciones oficiales desde Casa Presidencial ni anuncios formales sobre asistencia gubernamental, pese a la magnitud del incendio y al impacto social y económico generado en uno de los mercados más concurridos de la zona norte del país.
Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y se definen los mecanismos de apoyo anunciados, los comerciantes del mercado Medina permanecen a la espera de ayuda concreta y de respuestas que les permitan comenzar a reconstruir no solo sus puestos, sino también su medio de vida tras una de las peores tragedias recientes en este centro comercial popular.
Muchos relatan haber perdido años de trabajo, inversiones y ahorros, mientras enfrentan la incertidumbre sobre cómo retomar su actividad comercial.
Por su parte, el presidente electo Nasry “Tito” Asfura se pronunció durante el incendio y anunció una donación de 1.5 millones de lempiras destinados a apoyar a los comerciantes afectados por el siniestro en la plaza comercial.
El anuncio fue realizado como una muestra de solidaridad ante las pérdidas sufridas por decenas de familias que dependen de esta actividad económica para su subsistencia.
Asfura indicó que los fondos serán orientados a brindar alivio inmediato a los damnificados, mientras se definen los procesos de evaluación y reconstrucción del mercado.
Su pronunciamiento se dio en medio de llamados de los locatarios y de distintos sectores a acelerar la ayuda para la zona afectada, considerando la magnitud de los daños y la urgencia de reactivar la actividad comercial en uno de los principales centros de abasto de San Pedro Sula.