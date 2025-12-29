Momento en que cohetería comienza a estallar en el mercado Medina de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- El momento en que iniciaban las explosiones en un puesto de cohetes en el mercado Medina de San Pedro Sula que provocó un voraz incendio, fue captado por personas que transitaban por el lugar.

Los estruendos se escuchaban por toda la zona, e incluso parecía que eran la media noche del 2026, por la forma en que los fuegos artificiales alumbraban el cielo.

Imágenes que se han viralizado en las redes sociales muestran cómo las llamas se extendían por el lugar y cómo cada vez los cohetes explotaban con mayor magnitud.

El incendio cobró vida rápidamente y comenzó a consumir los locales que estaban a la par, muchos locatarios aún estaban en sus negocios por las ventas de Fin de Año.

El incendio se originó en el 6 calle del barrio Medina, que es conocida por la venta de pólvora.