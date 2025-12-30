  1. Inicio
Comisario Carrasco: "En puestos son más de 100" los afectados por incendio en mercado Medina de SPS

Más de 100 puestos habrían sido afectados; autoridades iniciaron labores de limpieza y cuantificación de daños un día después del siniestro

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 06:26
El mercado Medina, uno de los principales centros de comercio popular de San Pedro Sula, quedó reducido a cenizas tras un voraz incendio la noche del lunes 29 de diciembre, que consumió decenas de negocios, dejando a numerosas familias sin su principal fuente de ingresos.

 Foto: EFE
Durante la mañana de este martes, un día después del siniestro, cuadrillas municipales y cuerpos de socorro comenzaron la evaluación de los daños para determinar el número de puestos afectados y la cantidad de personas damnificadas.

 Foto: EFE
El comisario Carrasco, de la Policía Municipal, informó en TN5 que de manera preliminar se contabilizan más de 100 puestos destruidos.

 Foto: EFE
Además, indicó que las autoridades ya concluyeron la fase de enfriamiento y avanzan en las labores de limpieza del área.

 Foto: EFE
De acuerdo con reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos, el incendio se originó en un local donde se almacenaban cohetes y petardos, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas en un predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados.

 Foto: EFE
“Jamás debió haber aquí cohetes almacenados en el mercado, miren la desgracia que acaba de ocurrir, muchas familias van a quedar en la calle antes de que finalice el año, esto es lamentable”, dijo a periodistas un oficial del Cuerpo de Bomberos que participó en las labores de extinción.

 Foto: EFE
El bombero señaló que varios comerciantes no acatan las recomendaciones de seguridad sobre la prohibición de almacenar productos peligrosos como la pólvora.

Foto: cortesía Diario de Valle de Sula
Tras conocerse la magnitud del incendio, el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, anunció una donación de 1.5 millones de lempiras para apoyar a las personas afectadas. “Vamos a estar pendientes de ellos, incluidos los heridos”, subrayó en declaraciones en HCH.

 Foto: EFE
Asfura pidió a los comerciantes damnificados organizarse para facilitar la entrega y distribución equitativa de los recursos. “Son recursos propios para servirle a la gente”, afirmó.

 Foto: EFE
Las autoridades continúan con la evaluación de daños mientras los comerciantes esperan apoyo para intentar recuperarse de las pérdidas provocadas por el incendio.

 Foto: cortesía Diario de Valle de Sula
