Comisario Carrasco: "En puestos son más de 100" los afectados por incendio en mercado Medina de SPS

El mercado Medina, uno de los principales centros de comercio popular de San Pedro Sula, quedó reducido a cenizas tras un voraz incendio la noche del lunes 29 de diciembre, que consumió decenas de negocios, dejando a numerosas familias sin su principal fuente de ingresos.
Durante la mañana de este martes, un día después del siniestro, cuadrillas municipales y cuerpos de socorro comenzaron la evaluación de los daños para determinar el número de puestos afectados y la cantidad de personas damnificadas.
El comisario Carrasco, de la Policía Municipal, informó en TN5 que de manera preliminar se contabilizan más de 100 puestos destruidos.
Además, indicó que las autoridades ya concluyeron la fase de enfriamiento y avanzan en las labores de limpieza del área.
De acuerdo con reportes preliminares del Cuerpo de Bomberos, el incendio se originó en un local donde se almacenaban cohetes y petardos, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas en un predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados.
“Jamás debió haber aquí cohetes almacenados en el mercado, miren la desgracia que acaba de ocurrir, muchas familias van a quedar en la calle antes de que finalice el año, esto es lamentable”, dijo a periodistas un oficial del Cuerpo de Bomberos que participó en las labores de extinción.
El bombero señaló que varios comerciantes no acatan las recomendaciones de seguridad sobre la prohibición de almacenar productos peligrosos como la pólvora.
Tras conocerse la magnitud del incendio, el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, anunció una donación de 1.5 millones de lempiras para apoyar a las personas afectadas. “Vamos a estar pendientes de ellos, incluidos los heridos”, subrayó en declaraciones en HCH.
Asfura pidió a los comerciantes damnificados organizarse para facilitar la entrega y distribución equitativa de los recursos. “Son recursos propios para servirle a la gente”, afirmó.
Las autoridades continúan con la evaluación de daños mientras los comerciantes esperan apoyo para intentar recuperarse de las pérdidas provocadas por el incendio.