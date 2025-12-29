  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: "Entre 60 a 100 puestos se quemaron"

Un incendio devastador en el Mercado Medina Concepción de San Pedro Sula ha afectado entre 60 y 100 puestos, dejando a varias familias sin sus negocio

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 21:13
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
1 de 10

Un voraz incendio inició en un puesto de venta de cohetes en el Mercado Medina Concepción, en la ciudad de San Pedro Sula, la tarde del lunes 29 de diciembre. La magnitud del fuego ocasionó que las llamas se extendieran al restos de los puestos ubicados en la calle 6 del populoso barrio Medina.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
2 de 10

El teniente Gabriel Chacón, vocero del Cuerpo de Bomberos, relató que las labores de extinción fueron complicadas. "Fue dificultoso; tuvimos que desplazar el equipo a pie. Comenzamos las labores de extinción con todos los recursos disponibles", comentó.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
3 de 10

El incidente afectó aproximadamente una manzana del mercado, con una estimación preliminar que apunta a entre 60 y 100 puestos dañados, aunque todavía no se tiene un dato exacto.

 Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
4 de 10

Gracias a la rápida intervención, los bomberos lograron controlar las llamas y prevenir un desastre aún mayor. "Logramos confinar el fuego y evitar que se extendiera a más negocios", agregó Chacón.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
5 de 10

Durante la emergencia, al menos unas tres personas fueron rescatadas de la zona afectada, y no se reportaron pérdidas humanas. Sin embargo, un bombero resultó lesionado en el proceso, pero ya se encuentra fuera de peligro, según informaron las autoridades.

 Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
6 de 10

El vocero del Cuerpo de Bomberos expresó que esperan no encontrar a ninguna persona entre los escombros. "Esperamos en Dios no encontrar a ninguna persona atrapada", manifestó Gabriel Chacón.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
7 de 10

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando los daños y las causas del incendio.

 Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
8 de 10

La zona permanece acordonada mientras los bomberos realizan las labores de extinción y remoción de escombros.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
9 de 10

Los propietarios de los puestos que fueron afectados lamentaron las pérdidas materiales.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: Entre 60 a 100 puestos se quemaron
10 de 10

Por su parte, el presidente electo Nasry Asfura, anunció que donará un millón y medio al grupo de personas afectadas por el voraz incendio.

Foto: Héctor Paz / EL HERALDO
Cargar más fotos