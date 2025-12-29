Millonarias pérdidas en Mercado Medina de SPS: "Entre 60 a 100 puestos se quemaron"

Un voraz incendio inició en un puesto de venta de cohetes en el Mercado Medina Concepción, en la ciudad de San Pedro Sula, la tarde del lunes 29 de diciembre. La magnitud del fuego ocasionó que las llamas se extendieran al restos de los puestos ubicados en la calle 6 del populoso barrio Medina.
El teniente Gabriel Chacón, vocero del Cuerpo de Bomberos, relató que las labores de extinción fueron complicadas. "Fue dificultoso; tuvimos que desplazar el equipo a pie. Comenzamos las labores de extinción con todos los recursos disponibles", comentó.
El incidente afectó aproximadamente una manzana del mercado, con una estimación preliminar que apunta a entre 60 y 100 puestos dañados, aunque todavía no se tiene un dato exacto.
Gracias a la rápida intervención, los bomberos lograron controlar las llamas y prevenir un desastre aún mayor. "Logramos confinar el fuego y evitar que se extendiera a más negocios", agregó Chacón.
Durante la emergencia, al menos unas tres personas fueron rescatadas de la zona afectada, y no se reportaron pérdidas humanas. Sin embargo, un bombero resultó lesionado en el proceso, pero ya se encuentra fuera de peligro, según informaron las autoridades.
El vocero del Cuerpo de Bomberos expresó que esperan no encontrar a ninguna persona entre los escombros. "Esperamos en Dios no encontrar a ninguna persona atrapada", manifestó Gabriel Chacón.
Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando los daños y las causas del incendio.
La zona permanece acordonada mientras los bomberos realizan las labores de extinción y remoción de escombros.
Los propietarios de los puestos que fueron afectados lamentaron las pérdidas materiales.
Por su parte, el presidente electo Nasry Asfura, anunció que donará un millón y medio al grupo de personas afectadas por el voraz incendio.