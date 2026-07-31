Este lunes inicia juicio contra el exalcalde y narcotraficante Alexander "Chande" Ardón

Tegucigalpa, Honduras.- El juicio por el delito de lavado de activos contra el exalcalde hondureño de El Paraíso y narcotraficante confeso Alexander "Chande" Ardón comenzará el próximo lunes -03 de agosto- en un juzgado de Tegucigalpa. Ardón, deportado en abril de 2025 desde Estados Unidos a Honduras, enfrentará el proceso ante un Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción por el presunto delito de lavado de activos, indicó a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas. El exfuncionario, quien fue alcalde en dos períodos del municipio de El Paraíso, en el departamento de Copán (oeste), entre 2006 y 2014, y su hermano Hugo Alfredo Ardón son acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) de no poder justificar más de 50 millones de lempiras (unos 1,8 millones de dólares).

Según la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), los hermanos Ardón operaban desde aproximadamente 2003 en actividades de tráfico de drogas y lavado de activos, con las que habrían construido "una vida de lujo, adquiriendo grandes palacios, vehículos de alta gama y fincas dotadas de majestuosidad, producto de ganancias ilícitas de la droga". La Fiscalía también los ha vinculado con narcotraficantes como el mexicano Joaquín Guzmán, alias 'el Chapo', y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes supuestamente establecieron "alianzas criminales" para ampliar sus operaciones en Honduras. Ardón, considerado líder del denominado cartel narcotraficante AA y con un historial de 56 asesinatos, fue condenado en enero de 2025 en Estados Unidos a "tiempo cumplido" (pena igual al tiempo que el acusado estuvo en prisión preventiva a la espera de su juicio por lo cual no pasará más días en la cárcel) y a diez años de libertad vigilada tras declararse culpable de delitos relacionados con narcotráfico.