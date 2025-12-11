Alexander "Chande" Ardón seguirá en prisión tras negarle defenderse en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- En prisión tendrá que seguir el exalcalde del municipio de El Paraíso, en el departamento de Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano; así lo determinó un tribunal en la capital de la República. La Sala II de Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, desarrolló una audiencia de revisión de medidas cautelares, a petición de los apoderados legales de Alexander "Chande" Ardón. En el desarrollo de la cita judicial, la defensa de Ardón Soriano aportó documentación que acreditaba el arraigo del imputado, ofreciendo garantías patrimoniales valoradas en 40 millones de lempiras, con el fin de que su poderdante pudiera defenderse en libertad.

A pesar de ello, el Tribunal de Sentencia resolvió, que debido a la gravedad del delito cometido por Alexander Ardón y los riegos existentes de obstrucción del proceso, la caución ofrecida no era la idónea, ni suficiente para hacer el cambio de medidas cautelares, por lo que fue negada la petición legal.

La defensa técnica del imputado, al conocer la determinación del Tribunal, interpuso un recurso de reposición sobre la primera decisión de los juristas, sin embargo, y a solicitud del Ministerio Público (MP), el tribunal declaró sin lugar el recurso incoado, aduciendo que no existen nuevos elementos que justifiquen modificar la medida de prisión preventiva para el exalcalde de El Paraíso, Copán.

La audiencia de presentación de medios de prueba en esta causa legal, se llevará a cabo el jueves 12 de marzo de 2026, a las 9:30 de la mañana.