¿Por qué Alexander “Chander” Ardón deberá seguir en prisión?

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander “Chander” Ardón, seguirá bajo prisión preventiva, luego de que el Tribunal rechazara la solicitud de su defensa para sustituir la medida. Durante la audiencia, la defensa argumentó que Ardón debía obtener un cambio de medidas cautelares. Sin embargo, el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, informó que la petición no fue admitida. "La defensa solicitó el cambio de medidas cautelar de prisión preventiva para el ciudadano, presentando documentos que acreditan el arraigo del imputado, así como garantías patrimoniales", señaló Salinas.

De forma continúa, informó que "debido a la gravedad del delito, el Tribunal rechazó esta solicitud”. Cabe recordar que, Ardón está acusado por el delito de lavado de activos y, en los próximos meses, será sometido a juicio para determinar su inocencia o culpabilidad en el caso. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ardón regresó a Honduras el pasado 7 de abril, tras ser deportado desde Estados Unidos, donde enfrentó una sentencia por delitos ligados al narcotráfico. Su colaboración como testigo redujo su condena en ese país. Pese a haber evitado una sentencia mayor en EE. UU., en Honduras continúa bajo investigación por acusaciones que siguen activas en los tribunales.