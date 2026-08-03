Defensa de Juan Orlando Hernández espera "una aplicación correcta de la justicia"

Tegucigalpa, Honduras.- El equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández le acompañó ante el Poder Judicial para comparecer en la audiencia de declaración de imputado por el caso “Pandora II”.

Durante su llegada, los abogados defensores, encabezados por Mario Cárdenas y Anguie Colindres, manifestaron su expectativa de que las autoridades apliquen la justicia de manera correcta y respeten los derechos procesales de su representado.

Asimismo, explicaron que solicitarán una caución juratoria debido a que los bienes del exmandatario se encuentran en un proceso de privación de dominio, garantizando que Hernández no representa riesgo de fuga ni de obstrucción al proceso.