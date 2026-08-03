Defensa de Juan Orlando Hernández espera "una aplicación correcta de la justicia"

Tegucigalpa, Honduras.- El equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández le acompañó ante el Poder Judicial para comparecer en la audiencia de declaración de imputado por el caso “Pandora II”.
Durante su llegada, los abogados defensores, encabezados por Mario Cárdenas y Anguie Colindres, manifestaron su expectativa de que las autoridades apliquen la justicia de manera correcta y respeten los derechos procesales de su representado.
Asimismo, explicaron que solicitarán una caución juratoria debido a que los bienes del exmandatario se encuentran en un proceso de privación de dominio, garantizando que Hernández no representa riesgo de fuga ni de obstrucción al proceso.
En palabras textuales, la abogada Anguie Colindres expresó: "Como equipo de defensa venimos con el arraigo suficiente para demostrar que el expresidente Juan Orlando Hernández no tiene ningún peligro de fuga o de obstruir a la justicia".
"Como apuntó el abogado Cárdenas, existe una caución juratoria. Entendamos que el expresidente no posee bienes o algún patrimonio, ya que se encuentra en un proceso de privación de dominio".
"El expresidente, quien fue recibido el pasado 26 de julio por una multitud, ha manifestado su interés legítimo de estar en el país. Por lo tanto, consideramos que es inexistente cualquier método que vaya a querer encaminar al juez a decretar una medida distinta a la libertad personal".
"Recordemos que la libertad personal siempre es la regla general y la detención judicial es la excepción a la regla", sentenció Anguie Colindres en los micrófonos de HCH.
Por parte, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, confirmó que el personal jurisdiccional se encuentra preparado para dar inicio a la audiencia de declaración de imputado en el horario previsto.