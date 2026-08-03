"Tengo la certeza de que la verdad saldrá a la luz": Ana García previo a la audiencia de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, se pronunció respecto a la audiencia de declaración de imputado que enfrentará su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández (conocido como JOH, por las iniciales de su nombre). Mediante un mensaje compartido en sus redes sociales, aseveró que este lunes es "un día crucial", calificando que la audiencia como "un proceso que forma parte de la persecución política que quedó instalada desde el período pasado".

"Doy infinitas gracias a Dios por su protección y cobertura en todo momento. Tengo la certeza de que la verdad saldrá a la luz y esta de nuestro lado", agregó. De igual forma, resaltó que su esposo se presenta ante la justicia hondureña "con la frente en alto, porque el que nada debe, nada teme". A su vez, expresó que confía en que la justicia prevalecerá por encima de "cualquier juicio paralelo" y supuestas presiones que provendrían grupos de oposición.

Hernández tendrá su audiencia de declaración de imputado a las 9:00 a.m como parte del proceso judicial por las acusaciones de lavado de activos y fraude, de acuerdo a la línea de investigación conocida como "Caso Pandora II".