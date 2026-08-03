Enfrentamiento deja un muerto, dos agentes heridos y varios capturados en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un enfrentamiento armado entre agentes policiales y presuntos pandilleros dejó como saldo un muerto, dos agentes heridos y varios detenidos. Los hechos se registraron la tarde de este lunes 3 de agosto a inmediaciones de la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Según el reporte preliminar de las autoridades, la balacera ocurrió cuando agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 8 (UMEP-8) irrumpieron en la colonia Cerrito Lindo para realizar operativos.

Ante la presencia policial, presuntos miembros de la Pandilla 18 iniciaron a disparar, sembrando el pánico entre los habitantes de la zona. Afortunadamente, los elementos policiales lograron controlar el ataque armado y terminaron capturando a cinco sospechosos.

Sin embargo, durante el fuego cruzado perdió la vida un presunto miembro de la estructura criminal, cuyo cadáver quedó tendido en el lugar del enfrentamiento. Dos elementos policiales también resultaron con heridas por arma de fuego en diversas partes del cuerpo durante el tiroteo, por lo que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial de la zona para efectos de atención médica. De momento, se desconocen las identidades del fallecido, los capturados y de los agentes heridos.