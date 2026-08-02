Capturan a sospechoso de matar a un hombre a pedradas en Brisas del Picacho

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía capturó este domingo -2 de agosto- a un hombre señalado como el presunto responsable de haber matado a pedradas a un ciudadano en la colonia Brisas del Picacho de Tegucigalpa. El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilfredo Maldonado, explicó que el detenido es un sujeto de 39 años de edad, quien fue aprehendido en la misma colonia en la que se cometió el crimen. Además, indicó que este individuo es residente de este sector.

A este hombre se le acusa de quitarle la vida a Elvin Gabriel Morazán Betanco (25 años), hecho reportado en la mañana del sábado 1 de agosto. "El móvil que se maneja de este hecho criminal es por supuestamente haberle querido robar", amplió. Seguidamente, declaró que este sujeto interceptó a su víctima cuando esta se dirigía hacia su lugar de trabajo. Además, el portavoz indicó que el detenido tiene antecedentes penales por los robo, tráfico de drogas, extorsión, entre otros delitos menores.