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Capturan a sospechoso de matar a un hombre a pedradas en Brisas del Picacho

El móvil que maneja la DPI es que el individuo detenido habría matado al joven Elvin Gabriel Morazán Betanco con la intención de robarle sus pertenencias

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 10:01
Capturan a sospechoso de matar a un hombre a pedradas en Brisas del Picacho

El sospechoso es un hombre de 39 años residente de la colonia Brisas del Picacho, mismo lugar donde habría matado a un joven de 25 años.

 Foto: captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía capturó este domingo -2 de agosto- a un hombre señalado como el presunto responsable de haber matado a pedradas a un ciudadano en la colonia Brisas del Picacho de Tegucigalpa.

El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilfredo Maldonado, explicó que el detenido es un sujeto de 39 años de edad, quien fue aprehendido en la misma colonia en la que se cometió el crimen. Además, indicó que este individuo es residente de este sector.

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A este hombre se le acusa de quitarle la vida a Elvin Gabriel Morazán Betanco (25 años), hecho reportado en la mañana del sábado 1 de agosto.

"El móvil que se maneja de este hecho criminal es por supuestamente haberle querido robar", amplió. Seguidamente, declaró que este sujeto interceptó a su víctima cuando esta se dirigía hacia su lugar de trabajo.

Además, el portavoz indicó que el detenido tiene antecedentes penales por los robo, tráfico de drogas, extorsión, entre otros delitos menores.

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Morazán fue atacado brutalmente, quedando tendido su cuerpo en una estrecha calle de tierra frente a una humilde vivienda.

Al percatarse de la dantesca escena, vecinos de la zona reportaron el suceso a las autoridades. El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Ministerio Público de la capital.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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