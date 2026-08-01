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Capturan a pandillero que mató a una pareja frente a sus hijos en la Rivera Hernández

La Policía informó sobre la captura de "Sub Zero", miembro de la Pandilla 18 acusado de matar a una pareja frente a sus hijos en el mes de febrero

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 11:47
Capturan a pandillero que mató a una pareja frente a sus hijos en la Rivera Hernández

La detención del pandillero conocido como "Sub Zero" ocurrió en el antiguo peaje del bulevar del Este en San Pedro Sula.

 Foto: captura de pantalla

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional informó la captura de un integrante de la Pandilla 18 acusado de haber asesinado a una pareja en frente de sus hijos en el sector de la Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula.

La detención se ejecutó en el antiguo peaje del bulevar del Este el pasado 31 de julio. El sujeto es conocido en el mundo criminal como "Sub Zero".

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El comisionado Eduardo Enrique Lanza informó que "Sub Zero" es imputado tenía dos órdenes de captura por el delito de asesinato así como por desobediciencia asociación para delinquir.

Seguidamente, detalló que el doble crimen por el que se le acusa ocurrió en el pasado mes de febrero.

Sobre el doble asesinato

El 9 de febrero se reportó el asesinato de Karen Vanessa Argueta y Wilberto García Rodríguez, a quienes les quitaron la vida en la colonia Reparto Los Ángeles. "Frente a los hijos les quitó la vida", agregó Lanza.

De acuerdo a una prima de Karen Argueta, el doble asesinato ocurrió cuando la pareja llegó a recoger a sus hijos del sitio en el que eran cuidados mientras ellos cumplían con su jornada laboral.

Fue entonces cuando vecinos escucharon una balacera y minutos después, llamaron al 911 para reportar el crimen.

"Mi prima era una mujer trabajadora, tranquila y amaba a sus hijos. Esta es una tragedia total de la familia ya que hace apenas un mes, al único hermano de ella, de nombre José Mauricio Argueta, lo mataron también en este mismo sector", reveló la familiar de Argueta el 11 de febrero.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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