Capturan a pandillero que mató a una pareja frente a sus hijos en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional informó la captura de un integrante de la Pandilla 18 acusado de haber asesinado a una pareja en frente de sus hijos en el sector de la Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula. La detención se ejecutó en el antiguo peaje del bulevar del Este el pasado 31 de julio. El sujeto es conocido en el mundo criminal como "Sub Zero".

El comisionado Eduardo Enrique Lanza informó que "Sub Zero" es imputado tenía dos órdenes de captura por el delito de asesinato así como por desobediciencia asociación para delinquir. Seguidamente, detalló que el doble crimen por el que se le acusa ocurrió en el pasado mes de febrero.



Sobre el doble asesinato