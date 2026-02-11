Frente a sus hijos de tres y siete años mataron a pareja en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Honduras.- La ilusión de crecer en un seno familiar se vio interrumpida la noche del martes para dos pequeños luego de que les tocara presenciar la muerte de sus dos padres a manos de criminales.

El hecho en el que perdió la vida Karen Vanesa Argueta (de 35 años) y su pareja Wilberto García Rodríguez (de 37 años) ocurrió alrededor de las 8:00 pm en la colonia Reparto Los Ángeles del sector Rivera Hernández de esta ciudad, lugar donde tenían cuatro años de residir.

Según información de las autoridades policiales que llegaron a la escena, habitantes les dijeron que solo escucharon una balacera y que al salir a la calle vieron los dos cuerpos inertes, uno cerca del otro, por lo que procedieron a dar parte al sistema 911.