Mujer pierde la vida tras violento choque entre turismo y rastra en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Una mujer perdió la vida este martes -10 de febrero- tras colisionar el vehículo que conducía con una rastra en el segundo anillo periférico de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El accidente de tránsito involucró a un automóvil tipo turismo y una rastra. La conductora del turismo falleció de manera inmediata debido a la fuerza del impacto, que dejó el vehículo completamente destruido.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.