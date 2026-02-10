Mujer pierde la vida tras violento choque entre turismo y rastra en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.– Una mujer perdió la vida este martes -10 de febrero- tras colisionar el vehículo que conducía con una rastra en el segundo anillo periférico de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
El accidente de tránsito involucró a un automóvil tipo turismo y una rastra. La conductora del turismo falleció de manera inmediata debido a la fuerza del impacto, que dejó el vehículo completamente destruido.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho, por lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
De forma preliminar, la víctima fue identificada como Keyla Melissa Palacios; no obstante, esta información deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades policiales.
Al momento del accidente, la mujer vestía una camiseta tipo polo de color amarillo y un pantalón negro.
Varias unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la escena para brindar asistencia; sin embargo, al llegar al lugar constataron que la fémina ya no presentaba signos vitales.
El conductor de la rastra resultó con algunas lesiones, pero se mantiene con vida. El cuerpo de la víctima, por su parte, fue trasladado por personal de Medicina Forense a la morgue sampedrana.