VIDEO: captan momento en el que asesinan a joven en el bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un video de una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que Bryan Joshiney Ramírez, alias "Calaca", fue asesinado a balazos la noche del sábado -7 de febrero- en la entrada de un bar ubicado en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa.
El clip, que dura al menos 36 segundos, muestra la secuencia previa al ataque, donde primero aparecen dos mujeres conversando en la entrada del establecimiento.
A pocos metros de ellas se encontraba Bryan utilizando su teléfono celular. Exactamente en el segundo 8, un vehículo se detiene frente al bar y varios hombres armados descienden.
Al percatarse de la situación, las mujeres corren hacia el interior del local, mientras los atacantes —utilizando pasamontañas y chalecos antibalas—encañonan a Ramírez y lo obligan a tirarse al suelo.
En el video se observa cómo los sujetos le quitan el teléfono móvil y, segundos después, — a partir del segundo 14— le disparan en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte en el lugar.
Sobre lo ocurrido
El ataque ocurrió específicamente en la entrada del bar “El Break”, ubicado en la colonia Castaños Sur, en pleno bulevar Morazán a esos de las 9 de la noche.
En la escena del crimen, peritos encontraron al menos 27 casquillos de bala, evidencia de la violencia con la que fue ejecutado el homicidio.
Ramírez era conocido con los alias de “Calaca” o “Rafinan”. Según el reporte preliminar, el crimen habría sido perpetrado mediante un engaño, ya que los atacantes vestían ropa similar a la policial y simulaban un supuesto operativo.
Las autoridades confirmaron que una de las líneas de investigación establece que el joven tenía antecedentes por tráfico de drogas en el año 2025, dato que está siendo analizado como parte del proceso investigativo.
Familiares relataron que, al intentar comunicarse con él tras su desaparición, uno de los criminales contestó la llamada y, entre risas, respondió: “Allá te lo dejamos tirado”.