VIDEO: captan momento en el que asesinan a joven en el bulevar Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Un video de una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que Bryan Joshiney Ramírez, alias "Calaca", fue asesinado a balazos la noche del sábado -7 de febrero- en la entrada de un bar ubicado en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa. El clip, que dura al menos 36 segundos, muestra la secuencia previa al ataque, donde primero aparecen dos mujeres conversando en la entrada del establecimiento. A pocos metros de ellas se encontraba Bryan utilizando su teléfono celular. Exactamente en el segundo 8, un vehículo se detiene frente al bar y varios hombres armados descienden.

Al percatarse de la situación, las mujeres corren hacia el interior del local, mientras los atacantes —utilizando pasamontañas y chalecos antibalas—encañonan a Ramírez y lo obligan a tirarse al suelo. En el video se observa cómo los sujetos le quitan el teléfono móvil y, segundos después, — a partir del segundo 14— le disparan en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte en el lugar.

Sobre lo ocurrido