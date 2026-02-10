Muere joven tras varios días hospitalizada por accidente en El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.– En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Kaoris Rivas, quien permanecía hospitalizada en la capital luego de resultar gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido hace varios días en la comunidad de El Tamarindo, municipio de Soledad, departamento de El Paraíso.

De acuerdo con información preliminar, Rivas fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de Tegucigalpa debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el incidente, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su deceso.

Según versiones de las autoridades, la motocicleta en la que se conducía junto a otra persona quedó atrapada debajo de un autobús tras el impacto, provocándole heridas de consideración que finalmente le causaron la muerte.

Las autoridades correspondientes continúan recabando información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó que en los primeros 37 días de 2026, unas 174 personas fallecidas por accidentes de tránsito.

El director de la institución, José Adonay Hernández, señaló que la anterior cifra supera a la del mismo período de 2025, reflejando un inicio de año con alta siniestralidad vial.

Hernández detalló que el incremento es de al menos 13 muertes en comparación con el año anterior, asimismo, lamentó que la mayor cantidad de víctimas se concentra en jóvenes de entre 17 y 29 años.