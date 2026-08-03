Hombre de 33 años es asesinado a machetazos en el barrio Medina de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- Un hombre identificado como Carlos Alexis Amador Díaz, de 33 años, perdió la vida este domingo 02 de agosto en un hecho violento registrado en la 7 calle del barrio Medina de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima falleció por las múltiples heridas de una arma blanca tipo machete en el sector conocido como "La Rampla".

Carlos Amador era originario de Tegucigalpa y había residido en diferentes zonas del país antes de establecerse en San Pedro Sula.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho que acabó con la vida de Carlos Alexis Amador Díaz.