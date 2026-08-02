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"Roca evitó tragedia": captan vehículo a alta velocidad antes de derribar muro en SPS

El vehículo destruyó el portón de acceso y todo el muro frontal de la casa, y aunque no dejó víctimas sí provocó una escena de considerables pérdidas materiales

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 15:50

San Pedro Sula, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra los momentos previos al aparatoso accidente registrado esta mañana en la colonia Sitraplast, en San Pedro Sula, donde una camioneta terminó derribando el muro de una vivienda tras perder el control.

Las imágenes, grabadas en el sector Mackey, evidencian los daños ocasionados por el fuerte impacto. El vehículo destruyó el portón de acceso y todo el muro frontal de la casa, dejando una escena de considerables pérdidas materiales.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol. Además, el hecho se habría originado luego de una persecución policial, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Uno de los elementos que más llama la atención fue cuando una enorme roca ubicada frente a la vivienda frenó el avance de la camioneta y evitó que el vehículo ingresara al interior de la casa donde residen dos adultos mayores. El propietario de la residencia, identificado como Víctor Asturias, de 87 años, consideró que esa piedra logró impedir que el carro impactara la casa. "La roca evitó una tragedia", comentó.

El video muestra el momento exacto en el que vehículo pasa a toda velocidad, se sale de la calle y se impacta contra varios árboles, la roca y el muro de la residencia.

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El conductor resultó con algunas lesiones y fue trasladado a un centro asistencial para evaluación. Los daños materiales son cuantiosos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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