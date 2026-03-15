  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: "Traidora, asolapada y acomodada"

Las dos congresistas desataron la polémica hasta el punto de tocar aspectos familiares

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 16:40
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
1 de 10

Las diputadas Iroshka Elvir y Alia Kafati desataron la polémica en redes sociales luego que tuvieran un fuerte cruce. Las parlamentarias mezclaron temas familiares y generaron diversos comentarios.

Foto: El Heraldo
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
2 de 10

Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla y diputada del Partido Liberal, evidenció un fraccionamiento con la bancada liberal, principalmente con su colega parlamentaria Alia Kafati.

 Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
3 de 10

Todo comenzó cuando Elvir se pronunció en su cuenta de X sobre las elecciones en el municipio de Guanaja y el llamamiento que hicieron varios liberales a respetar los comicios, donde se pretende desempatar la alcaldía, pues la aspirante liberal y el candidato nacionalista obtuvieron la misma cantidad de votos.

 Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
4 de 10

Sin embargo, Alia Kafati le respondió a Elvir y llegaron a un punto de tocar temas familiares, algo que generó la polémica en X.

Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
5 de 10

Iroshka Elvir escribió este tuit sobre las elecciones en Guanaja, comicios marcados por la violencia y el caos que enfrenta a los candidatos municipales del Partido Liberal y Nacional.

Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
6 de 10

Sin haber dado nombres, Alia Kafati le respondió a Elvir y fue ahí donde inició el fuerte cruce de palabras entre las parlamentarias.

Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
7 de 10

Kafati le contestó a Elvir que fue ella quien interrumpió el escrutinio especial y que hizo alianza con Libre, además, que la esposa de Nasralla impidió el conteo de actas.

Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
8 de 10

Seguidamente Iroshka Elvir le respondió, diciendo que Kafati tiene resentimiento porque ella tiene un matrimonio feliz.

Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
9 de 10

Alia no se quedó callada y le mencionó que es una madre soltera con mucho orgullo. Le preguntó también dónde está el dinero de la campaña.

Foto: Cortesía redes
Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: Traidora, asolapada y acomodada
10 de 10

Finalmente Elvir le recordó que Salvador Nasralla es el candidato con más votos en la historia del Partido Liberal y la tildó de "traidora, asolapada y acomodada".

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos