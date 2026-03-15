Iroshka Elvir y Alia Kafati se enfrentan en redes: "Traidora, asolapada y acomodada"

Las diputadas Iroshka Elvir y Alia Kafati desataron la polémica en redes sociales luego que tuvieran un fuerte cruce. Las parlamentarias mezclaron temas familiares y generaron diversos comentarios.
Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla y diputada del Partido Liberal, evidenció un fraccionamiento con la bancada liberal, principalmente con su colega parlamentaria Alia Kafati.
Todo comenzó cuando Elvir se pronunció en su cuenta de X sobre las elecciones en el municipio de Guanaja y el llamamiento que hicieron varios liberales a respetar los comicios, donde se pretende desempatar la alcaldía, pues la aspirante liberal y el candidato nacionalista obtuvieron la misma cantidad de votos.
Sin embargo, Alia Kafati le respondió a Elvir y llegaron a un punto de tocar temas familiares, algo que generó la polémica en X.
Iroshka Elvir escribió este tuit sobre las elecciones en Guanaja, comicios marcados por la violencia y el caos que enfrenta a los candidatos municipales del Partido Liberal y Nacional.
Sin haber dado nombres, Alia Kafati le respondió a Elvir y fue ahí donde inició el fuerte cruce de palabras entre las parlamentarias.
Kafati le contestó a Elvir que fue ella quien interrumpió el escrutinio especial y que hizo alianza con Libre, además, que la esposa de Nasralla impidió el conteo de actas.
Seguidamente Iroshka Elvir le respondió, diciendo que Kafati tiene resentimiento porque ella tiene un matrimonio feliz.
Alia no se quedó callada y le mencionó que es una madre soltera con mucho orgullo. Le preguntó también dónde está el dinero de la campaña.
Finalmente Elvir le recordó que Salvador Nasralla es el candidato con más votos en la historia del Partido Liberal y la tildó de "traidora, asolapada y acomodada".