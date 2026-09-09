Honduras y República Dominicana exploran nuevas oportunidades comerciales y de inversión

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras y República Dominicana avanzan en una agenda orientada a ampliar sus relaciones comerciales, facilitar nuevas inversiones y generar mayores oportunidades para sus empresas, durante el IV Encuentro Empresarial de Exportación, Importación, Inversión y Turismo, desarrollado los días 7 y 8 de septiembre. El encuentro reunió a representantes gubernamentales, empresarios y actores vinculados al comercio, la inversión, el turismo y la conectividad aérea, en un espacio de diálogo enfocado en identificar oportunidades concretas para ambos mercados. En representación de Honduras, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, participó como panelista en las discusiones sobre diversificación de exportaciones, atracción de inversión, competitividad y oportunidades para las empresas hondureñas.

Durante su intervención, Marinakys destacó la relación comercial favorable que mantiene Honduras con República Dominicana y señaló que existe un amplio margen para incrementar ese intercambio. “Honduras exporta arriba de mil 200 millones de dólares a República Dominicana. Nosotros compramos alrededor de 500 millones y eso tradicionalmente se ha mantenido. Lo importante es que esa oportunidad de negocios se pueda aumentar, crecer”.

Una agenda enfocada en oportunidades

El programa del encuentro abordó temas vinculados con la diversificación de exportaciones, barreras comerciales, facilitación aduanera, sectores con potencial para atraer inversión extranjera directa, políticas de incentivo, alianzas público-privadas, zonas francas, turismo, comercio electrónico, conectividad aérea y participación de las MIPYMES en los mercados internacionales. Uno de los temas destacados fue la necesidad de fortalecer la conectividad aérea directa entre ambos países. Marinakys explicó que Honduras busca aprovechar la posición de República Dominicana como plataforma de conexión con Europa, Sudamérica y distintas ciudades de Estados Unidos, mientras avanzan las gestiones relacionadas con un acuerdo de cielos abiertos.

El funcionario también destacó que la modernización de los procesos públicos será determinante para facilitar la llegada y ejecución de nuevas inversiones. En ese sentido, señaló que el Gobierno trabaja en la digitalización de trámites para hacerlos más rápidos, transparentes y accesibles.

Una relación con espacio para crecer

La participación de Honduras en este encuentro forma parte de una agenda de acercamiento entre ambos países, impulsada tras la reunión sostenida recientemente entre los presidentes Nasry Asfura y Luis Abinader. De acuerdo con Marinakys, la misión dominicana está integrada por alrededor de 10 funcionarios y 20 empresarios interesados en explorar oportunidades de inversión e intercambio comercial. El secretario ejecutivo del CNI destacó además que Honduras mantiene una importante presencia empresarial en República Dominicana y que todavía existen oportunidades para ampliar el intercambio y generar nuevos negocios entre ambos mercados.

“Somos países hermanos, hay una extremada buena relación entre los presidentes, eso permite que el intercambio comercial sea entre amigos”.