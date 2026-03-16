Municipios de Honduras refuerzan prevención de incendios forestales en verano

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el aumento del riesgo de incendios forestales durante la temporada seca, varios municipios del país se han sumado a una campaña de prevención impulsada por la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), con el objetivo de fortalecer acciones locales para proteger los bosques y reducir los daños a los recursos naturales. La iniciativa, denominada “Municipios en Acción contra los Incendios Forestales”, busca que cada municipio se convierta en protagonista en la protección y conservación de los recursos naturales.

Según autoridades de la Amhon, “el territorio que habitamos es responsabilidad de todas y todos. Por eso, desde los municipios trabajamos para cuidar y proteger nuestros bosques, ya que el gobierno municipal es la institución más cercana a la ciudadanía y la prevención de incendios comienza con el trabajo diario, la planificación local y la participación de la población”. Uno de los municipios que ya inició acciones en el marco de esta campaña es Campamento, en el departamento de Olancho. Marco Aurelio Soto, alcalde de Campamento, expresó: “Los incendios forestales son algo muy preocupante. Ya viene el verano en los meses de marzo y abril, y es una época muy peligrosa por el riesgo de incendios”.

El edil señaló que para hacer frente a estos siniestros, que provocan daños considerables a la flora y fauna, es necesario contar con personal y recursos para atender las emergencias. “Nosotros tenemos nuestra propia cuadrilla, pagada con fondos municipales. También trabajamos con el Cuerpo de Bomberos e incluso la Policía Nacional nos ha apoyado; cuando ha habido visitas del Ejército también nos han ayudado”, destacó. Sin embargo, el alcalde indicó que la mayor parte de las acciones de prevención se realizan con recursos municipales.